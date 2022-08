Lewandowski z rekordem. Hiszpania czekała długie lata na taki wyczyn

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ FC BARCELONA - REAL VALLADOLID

Lewandowski wpisał się na listę strzelców najpierw w 24. minucie, gdy wykorzystał dośrodkowanie Raphinhi i posłał piłkę do siatki prawą nogą. Dla Polaka był to pierwszy oficjalny gol na Camp Nou w nowych barwach (trafił też w towarzyskim meczu z Pumas UNAM o Puchar Gampera), ale nie pierwszy na tym stadionie. We wrześniu ubiegłego roku trafił do siatki dwukrotnie w Lidze Mistrzów, gdy był jeszcze piłkarzem Bayernu Monachium. Dwa gole, odrobina magii. Lewandowski zachwycił Camp Nou To była kwestia... czytaj dalej »

Jak Falcao i Kempes

Drugą bramkę kapitan reprezentacji Polski zdobył w 65. minucie. Po kilkudziesięciometrowym rajdzie prawym skrzydłem Ousmane Dembele podał do wbiegającego w pole karne napastnika, który pokonał bramkarza gości chytrym uderzeniem piętą.

To drugi mecz z rzędu, w którym Polak popisał się dubletem. Przed tygodniem dwa razy z siatki po uderzeniach "Lewego" piłkę musiał wyjmować bramkarz Realu Sociedad. Strzelić cztery gole w trzech pierwszych kolejkach ligi hiszpańskiej nie jest łatwą sztuką w Hiszpanii dla nowoprzybyłego piłkarza.

Dość powiedzieć, że w zespole Barcelony nie udało się to nikomu w XXI wieku, a patrząc na całą tamtejszą ekstraklasę ostatnim, któremu się to udało był w 2011 roku ówczesny napastnik Atletico Madryt Radamel Falcao. Następni na liście są Mario Kempes (w 1976 roku) i Lluis Pujol (w 1966 r.).



Últimos jugadores que lograron (al menos) 2 dobletes en sus 3 primeros partidos en La Liga:



Lluís Pujol con el Barcelona en 1966@ESPNMarioKempes con el Valencia en 1976@FALCAO con el Atlético de Madrid en 2011@lewy_official con el Barcelona en 2022 pic.twitter.com/zvxgxNkirQ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 28, 2022

Lewandowski może się pochwalić tym, że jest najstarszym debiutantem La Liga w XXI wieku, który na swój okazały dorobek zapracował w trzech pierwszych meczach. Poprzednim rekordzistą był jego klubowy kolega Pierre-Emerick Aubameyang. Gdy w zeszłym sezonie Gabończyk notował historyczny wynik (trzy gole w trzech spotkaniach) miał 32 lata i 247 dni. Kapitan reprezentacji Polski w dniu meczu z beniaminkiem był równo tydzień po 34. urodzinach.



1 - At 34 years and 7 days, Robert Lewandowski is the oldest player to score three goals in his first three LaLiga games in the 21st century, beating current teammate Pierre-Emerick Aubameyang 's record from last season (32 and 247). Experience. pic.twitter.com/3phNXwnYUS — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

W końcówce RL9 mógł skompletować hat-tricka, ale po jego strzale znakomicie interweniował bramkarz Jordi Masip, parując piłkę na poprzeczkę. To jednak na niewiele się zdało, bo z dobitką zdążył Sergi Roberto, ustalając wynik na 4:0.

Barcelona w tabeli ma siedem punktów, a w klasyfikacji strzelców Lewandowski z czterema golami jest współliderem z Borją Iglesiasem z Realu Betis.