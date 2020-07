Lewandowski na czele zestawienia. Messi i Ronaldo mają mu czego zazdrościć

W środę "Lewy" stracił szansę na kolejne, po nieprzyznawanej w 2020 roku Złotej Piłce, indywidualne wyróżnienie. Dzięki hat trickowi z Brescią Ciro Immobile z Lazio odebrał mu nadzieje na Złotego Buta za obecny sezon. Klasy Roberta podważyć jednak nie sposób. Najlepiej pokazują to jego nieprawdopodobne statystyki.

Sporą burzę w internecie wywołała analiza skuteczności wykonywania rzutów karnych wśród czołowych piłkarzy świata w latach 2000-2020, zamieszczona na popularnym wśród kibiców Bayernu twitterowym koncie "Bavarian Tweets". Według obserwacji dokonanych na podstawie statystyk serwisu Transfermarkt, nikt nie może równać się z gwiazdą Bayernu Monachium pod względem jednego z najłatwiejszych, ale też czasem najbardziej zdradliwych elementów piłkarskiego rzemiosła.

W statystykach brani pod uwagę byli jedynie ci piłkarze, którzy z jedenastego metra uderzali co najmniej 30 razy. I tak Lewandowski miał kapitalną skuteczność na poziomie 91,1 procent. Na tytuł najlepszego wykonawcy rzutów karnych w XXI wieku zapracował sobie 51 wykorzystanymi oraz pięcioma zmarnowanymi jedenastkami.

Noble drugi, Ronaldo i Messi daleko

Jeszcze tylko trzech piłkarzy może w ciągu ostatnich dwóch dekad pochwalić się przynajmniej 90-procentową efektywnością w tym stałym fragmencie gry. Wśród nich są brazylijskie legendy Ronaldo i Rivaldo, a także, tu zapewne spora niespodzianka, drugi na liście Mark Noble, kolega klubowy Łukasza Fabiańskiego z West Ham United.

Wyniki Lewandowskiego największe wrażenie robią w zestawieniu z wynikami dwóch największych gwiazd obecnych czasów. Cristiano Ronaldo przez ostatnie dwadzieścia lat wykorzystał aż 126 karnych, lecz 24 zmarnował. Jeszcze gorszy pod tym względem jest Leo Messi – 91 trafionych oraz 26 zmarnowanych jedenastek.