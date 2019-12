Jak ranking, to Lewandowski na szczycie. Transfer Polaka najlepszym interesem w historii

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W zestawieniu kanału telewizyjnego sport1.de uwzględniono najlepsze wolne transfery, a o kolejności na liście decydowała wartość rynkowa (według transfermarkt.de) zawodnika w momencie zmiany klubu. Oczywiście wzięto również pod uwagę dokonania danych piłkarzy w nowych barwach.

Z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium

Robert Lewandowski już po operacji. Bayernowi zależało na czasie Robert... czytaj dalej » Lewandowski okazał się bezkonkurencyjny dzięki przenosinom z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium. 1 lipca 2014 roku napastnik wyceniany był na 50 mln euro, ale monachijczycy nie zapłacili nawet eurocenta. Za darmo podebrali odwiecznym rywalom żyłę złota, dzięki temu, że Polakowi kończył się kontrakt i już wcześniej mógł negocjować warunki umowy indywidualnej z nowym pracodawcą.

Jak wiele Lewandowski znaczy dla Bayernu, nikomu przypominać nie trzeba. Łącznie w 267 meczach strzelił 221 goli i zanotował 49 asyst. W trwającym sezonie Polak przechodzi samego siebie i do zdobycia 30 bramek potrzebował ledwie 25 spotkań.

Obecna wartość 31-latka to 70 mln euro. Wczesnym latem 2018 roku było to nawet 90 mln, a spadek związany jest z wiekiem Lewandowskiego.

Legendy też odchodziły za darmo

W zestawieniu sport1.de nie brakuje piłkarzy, którzy na początku XXI wieku rozbudzali wyobraźnię. Są David Beckham, który w 2008 roku zostawiał Real Madryt na rzecz Los Angeles Galaxy, czy Luis Figo, który dwa lata wcześniej - również z Madrytu - przeprowadził się do Mediolanu, by bronić barw Interu.

Co ciekawe, dwóch piłkarzy znalazło się w rankingu aż dwukrotnie - Michael Ballack (z Bayernu do Chelsea i z Chelsea do Bayeru Leverkusen) oraz Mario Balotelli (z Nicei do Marsylii i z Marsylii do Brescii).

Źródło: Sport1.de Zestawienie kanału sport1.de

Najlepsze wolne transfery według sport1.de:

30. Ruud van Nisterlooy (Hamburger SV - Real Madryt)

29. Reiss Nelson (Arsenal FC U23 - Arsenal FC)

28. Max Meyer (Schalke 04 - Crystal Palace)

27. Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim - Schalke 04)

26. Joel Matip (Schalke 04 - Liverpool FC)

25. Sami Khedira (Real Madryt - Juventus Turyn)

24. Maxi Rodriguez (Atletico Madryt - Liverpool FC)

23. David Beckham (Real Madryt - Los Angeles Galaxy)

22. Mario Balotelli (Olympique Marsylia - Brescia Calcio)

21. Diego Godin (Atletico Madryt - Inter Mediolan)

20. Mario Balotelli (OGC Nice - Olympique Marsylia)

19. Jack Wilshere (Arsenal FC - West Ham United)

18. Jewhen Konoplanka (FK Dnipro - Sevilla FC)

17. Keisuke Honda (CSKA Moskwa - AC Milan)

16. Fernando Llorente (Atletic Bilbao - Juventus Turyn)

15. Michael Ballack (Chelsea FC - Bayer Leverkusen)

14. Luis Figo (Real Madryt - Inter Mediolan)

13. Yacine Brahimi (FC Porto - Al Rayyan)

12. Joe Cole (Chelsea FC - Liverpool FC)

11. Hector Herrera (FC Porto - Atletico Madryt)

10. Samuel Eto'o (Anży Machaczkała - Chelsea FC)

9. Ander Herrera (Manchester United - Paris Saint-Germain)

8. Santi Mina (Valencia FC - Celta Vigo)

7. Emre Can (Liverpool FC - Juventus Turyn)

6. Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain - Juventus Turyn)

5. Michael Ballack (Bayern Monachium - Chelsea FC)

4. Aaron Ramsey (Arsenal FC - Juventus Turyn)

3. Stefan de Vrij (Lazio Rzym - Inter Mediolan)

2. Leon Goretzka (Schalke 04 - Bayern Monachium)

1. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund - Bayern Monachium)