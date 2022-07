Początkowo przełożone, potem odwołane. Na powitanie Lewandowskiego musimy jeszcze poczekać

Video: Dominika Ziółkowska / Fakty TVN

16.07.2022 | Transfer Lewandowskiego przesądzony. Polak...

Robert Lewandowski przechodzi do Barcelony. O transferze Polaka było głośno od kilku tygodni, ale do ostatniej chwili Bayern Monachium zapewniał, że to wykluczone. Katalończycy za piłkarza niemieckiego klubu mieli zapłacić 50 milionów euro. Robert Lewandowski pożegnał się już na boisku z klubowymi kolegami i podejmuje zupełnie nowe wyzwanie.

»