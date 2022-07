Lewandowski wrócił do treningów z Bayernem. "Wyszedł na boisko znudzony"

Wciąż nie ma porozumienia w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polak mówił, że nie wyobraża sobie gry w Monachium, ale władze niemieckiego klubu odrzuciły kolejną ofertę Dumy Katalonii. Jeśli do wtorku nie dojdzie do porozumienia, to Lewandowski jest oczekiwany w Monachium na pierwszym treningu przed nowym sezonem.

50 milionów euro - tyle na stole ma położyć Barcelona, żeby pozyskać Roberta Lewandowskiego. Tak twierdzi niemiecki portal Sport1. Jeśli w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin nie dojdzie do porozumienia w sprawie transferu, piłkarz we wtorek jest oczekiwany na pierwszym treningu w Monachium.

Robert Lewandowski ma się stawić na treningu Bayernu. On sam z klubem się żegnał w internetowym wpisie, ale klub nie pożegnał się z nim. W tej historii - obok "Lewego" - główną rolę grają też potężne pieniądze. Bayern za snajpera z Polski chce co najmniej 50 milionów euro.

Co dalej z przyszłością Lewandowskiego?

Robert Lewandowski kończy wakacje, wciąż nie wiadomo jednak, w jakim klubie spędzi nadchodzący sezon. Oczy kibiców skierowane są na Monachium, bo wtorek może okazać się kluczowym dniem w tej kwestii, a Polak wraca dziś do treningów z Bayernem. Według mediów z nadzieją, że niemiecki klub dogada się z Barceloną i upragniona wyprowadzka z Monachium wkrótce stanie się faktem.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Łukasz Wójcik o powrocie Roberta Lewandowskiego do Monachium

Lewandowski przyjechał do klubu

Robert Lewandowski jest już w Monachium. Jego kontrakt z Bayernem wciąż obowiązuje i tak, jak każdy zawodnik tego klubu, po urlopie zameldował się w szpitalu na badaniach medycznych. Żadna telewizyjna kamera nie dostrzegła jednak wjazdu Polaka do ośrodka treningowego Bayernu. Lewandowski nie chce już grać w drużynie mistrza Niemiec. Jego wymarzonym klubem jest Barcelona, ale Katalończycy wciąż nie przesłali do Monachium oferty, która byłaby przełomem w negocjacjach.

We wtorek Robert Lewandowski przyjechał do pracy. Odbył testy medyczne w Bayernie Monachium, ale był na treningu. Dalej są już przypuszczenia. Może zostanie w Bayernie, może przejdzie do Barcelony. Decyzja zapadnie w najbliższym czasie.

Polski napastnik w poniedziałek wieczorem wrócił do Monachium, a we wtorek rano pojawił się na badaniach lekarskich w szpitalu Barmherzige Brueder. Jeszcze tego dnia został, już w siedzibie klubu przy Saebener Strasse, poddany testom wydolnościowym.



Die Jungs sind zurück an der Säbener!



Alles zu den heutigen Leistungstests: https://t.co/NZySxmSDHD#MiaSanMiapic.twitter.com/FKG74O69GZ — FC Bayern München (@FCBayern) July 12, 2022





Budynek opuścił około godziny 16.30.



@lewy_official hat am heutigen Dienstag den kompletten Leistungscheck an der Säbener @FCBayern absolviert

Hier verläßt er gegen 16.30 Uhr das Trainingsgelände @SkySportDE@SkySportsNewspic.twitter.com/8oDo9NZEqu — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 12, 2022





Niemieccy dziennikarze podkreślają, że Polak profesjonalnie podszedł do sprawy, postanowił nie strajkować, by wymusić na władzach monachijskiego klubu zgodę na transfer.

Zwrócili też uwagę na to, że "Lewy" tego dnia poruszał się trzema różnymi autami. "Do szpitala podjechał zielonym bugatti, a do klubu czarnym audi. Odjechał czerwonym audi" - relacjonuje telewizja Sport1.

Pierwszy trening po wakacjach

W środę miał pojawić się po raz pierwszy na zajęciach drużyny trenera Juliana Nagelsmanna.

Tuż po godzinie 9 kamery TVN24 zarejestrowały przyjazd Polaka (czerwonym audi) i innych zawodników do siedziby Bayernu.

Dziennikarze "Bilda" opublikowali nagranie, na którym widać wychodzących na poranne zajęcia piłkarzy bawarskiej drużyny. Wśród nich był kapitan reprezentacji Polski. "O 10.31 Lewandowski wyszedł na boisko znudzony. To jego pierwszy trening po testach wydolnościowych i czterech tygodniach letnich wakacji" - czytamy.



Robert Lewandowski is back in Bayern training [ @BILD_Bayern]pic.twitter.com/S0fSTYqLK1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 13, 2022

Jak donosi Maximilian Koch z monachijskiego dziennika "Abendzeitung", niewykluczone, że w środę "Lewy" odbywa ostatni trening jako zawodnik Bayernu. Odejście napastnika staje się bowiem "coraz pewniejsze".



Um 9.06 Uhr kam @lewy_official an der Säbener an und kam als letzter Spieler aus der Kabine. Ist im Teamtraining beim @FCBayern noch danei @SkySportDE@SkySportsNewspic.twitter.com/pyvtO31Pm8 — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 13, 2022





Transfer przed sobotą?

Niemieccy dziennikarze zaznaczają, że "Lewandowski wrócił do Bayernu, ale nie chce zostać na długo". Kapitan reprezentacji Polski nie kryje chęci odejścia z klubu, który jak dotąd zdecydowanie się temu sprzeciwiał, wskazując, że z mistrzem Niemiec wiąże go kontrakt do czerwca przyszłego roku.

W sobotę pełna kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arena. Media w Hiszpanii spekulują, że jeśli mistrz Niemiec ma pozwolić odejść Lewandowskiemu, to powinno to nastąpić przed tą ceremonią. Potem zespół wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi.



Media piszą w środę, że Barcelona złożyła kolejną ofertę transferową, tym razem w wysokości 50 milionów euro, gdyż według nieoficjalnych informacji za taką sumę Bayern miałby zgodzić oddać dwukrotnego zwycięzcę plebiscytu FIFA na najlepszego piłkarza roku na świecie.



Selon nos informations, le Barça a fait une nouvelle offre pour tenter de recruter Lewandowski, estimée à 50 millions d’euros hors bonus. Une proposition qui se rapproche des demandes bavaroises. — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022