Lewandowski: Na Real Madryt jest już za późno. Jestem szczęśliwy w Bayernie

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Bayer odpowiada na wpis doradcy Lewandowskiego. "To zupełny nonsens" Nie widać końca... czytaj dalej » Lewandowski w poniedziałkowy wieczór pojawił się na gali "France Football" w Paryżu. W tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki, nagrody przyznawanej dla najlepszego piłkarza świata, kapitan reprezentacji Polski zajął ósme miejsce. Zwyciężył - po raz szósty w karierze - Lionel Messi z Barcelony.

"Jestem szczęśliwy w Bayernie"

Napastnik Bayernu w trakcie uroczystości w Theatre de Chatelet był rozchwytywany przez przedstawicieli mediów. Jeden z nich, hiszpański reporter programu "El Chiringuito", zapytał go o niedoszły transfer do Realu Madryt.



- Pięć czy sześć lat temu coś wisiało w powietrzu. Teraz jest już za późno. Mam 31 lat i chcę przez kilka następnych sezonów skupić się na zdobywaniu trofeów z Bayernem - odpowiedział Lewandowski.



Robert Lewandowski asked yesterday by the Spanish press why he didn't join Real Madrid and whether he could still join [El Chiringuito]pic.twitter.com/fLtkDNsaIr — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) December 3, 2019





Pod prąd idzie od lat, teraz też zaskoczył. Lewandowski może czuć się wyróżniony Ten dziennikarz... czytaj dalej » I dodał: - Jestem szczęśliwy. Patrząc na ostatnich dziesięć lat, Bayern grał w ćwierćfinałach, półfinałach, a także w finałach Ligi Mistrzów. Trudno więc zmienić klub, jeśli występujesz w jednym z najlepszych zespołów w Europie. Real trzy razy z rzędu zwyciężał w tych rozgrywkach, ale to w Monachium mam wszystko, czego potrzebuję.

Prezydent Realu: chcieliśmy Lewandowskiego

Klub z Madrytu nie ukrywał, że próbował ściągnąć do siebie Lewandowskiego. - Są piłkarze nie na sprzedaż. Lewandowskiego chcieliśmy od kilku lat, ale bezskutecznie - ujawnił we wrześniu prezydent Realu Florentino Perez.



O możliwym transferze spekulowano wielokrotnie - ostatnio w 2018 roku, gdy Polak zdecydował się na zmianę menedżera. Zrezygnował z usług Cezarego Kucharskiego, a zatrudnił Izraelczyka Piniego Zahaviego, który miał być architektem całej operacji. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.



Lewandowski w sierpniu tego roku podpisał nowy, obowiązujący do czerwca 2023 kontrakt z Bayernem. W bawarskiej ekipie występuje od pięciu lat.