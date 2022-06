Barcelona pozyska środki na transfer Lewandowskiego. "Rewolucja może się rozpocząć"

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

W niedzielę Bayern Monachium świętował obronienie tytułu mistrza Niemiec. Dla Roberta Lewandowskiego to ósmy triumf w Bundeslidze i niewykluczone, że ostatni w tych barwach. Polak planuje swoją piłkarską przyszłość poza Monachium i chce, żeby to była raczej bliska niż dopiero przyszłoroczna perspektywa. Władze klubu na razie nie zamierzają mu iść na rękę, ale może Barcelona zdoła je przekonać.

"840 milionów, by uratować Barcelonę" - głosi w środę na okładce kataloński dziennik. Taką kwotę, zdaniem gazety, Barcelona uzyska, sprzedając część swoich praw telewizyjnych (540 mln) oraz 49 procent udziałów sieci handlowej Barca Licensing and Merchandising (300 mln).



#PortadaSPORT



840 M para salvar al Barça



De Jong y Depay quieren seguir en el club azulgranahttps://t.co/PllHwdUtAh — Diario SPORT (@sport) June 1, 2022





"Pieniądze te pozwolą skończyć z blokadą organizacji i zrewolucjonizują kadrę. Trwająca od wielu lat rewolucja może się w końcu rozpocząć" - podkreślają dziennikarze.

Umowy dotyczące dźwigni finansowych, które mają pomóc Barcelonie w trudnej sytuacji, musi jeszcze 16 czerwca zatwierdzić zgromadzenie socios compromisarios (należą do niego osoby zasłużone dla klubu, w tym kibice z najdłuższym stażem, byli prezydenci).

"Niezbędne jest, by ten nadzwyczajny dochód został zatwierdzony, po to, by klub mógł ponownie funkcjonować na pełnych obrotach. Niezastosowanie się do niego utrzymałoby paraliż i spowodowałoby, że kryzys stałby się jeszcze poważniejszy. A bez pieniędzy nie da się przeprowadzić niezbędnych transferów. Gole Lewandowskiego mają swoją cenę" - zauważa w artykule dziennikarz.

W stolicy Katalonii "zrozumieli przesłanie" napastnika Bayernu z poniedziałkowej konferencji reprezentacji Polski, o tym, że jego czas w Bayernie "dobiegł końca". "Te słowa zmuszają Barcelonę do wykonania ruchu" - pisze "Sport".

Wkrótce ma dojść do spotkania trenera Dumy Katalonii Xaviego Hernandeza i prezydenta klubu Joana Laporty. "Spotkają się, by przyspieszyć tematy wzmocnień i odejść" - czytamy na okładce dziennika.

"Mundo Deportivo" pisze o "sześciu-ośmiu wzmocnieniach". W środę na okładce, oprócz zdjęcia Lewandowskiego, znajdują się także: Raphinha, Bernardo Silva, Franck Kessi, Andreas Christensen, Jules Kounde, Cesara Azpilicueta i Marcos Alonso.



#LaPortada



'Lo que quiere Xavi' pic.twitter.com/wjYgKTpQw4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 31, 2022





Laporta musi jeszcze, jak zaznacza "Sport", "walczyć z wieloma wrogami". Jednym z nich jest prezes ligi hiszpańskiej Javier Tebas, który uważa, że obecnie Barcelona nie spełnia warunków, na podstawie których mogłaby sprowadzić Polaka.

W ocenie hiszpańskiego działacza sportowego do takiego transferu mogłoby dojść tylko w sytuacji, gdyby kierownictwo wicemistrza Hiszpanii postanowiło "sprzedawać swoich graczy". Tymczasem już chęć pozostania w klubie wyrazili Frenkie De Jong oraz Memphis Depay.

Słowa Tebasa jeszcze we wtorek skomentował Laporta, nie kryjąc irytacji.

- Chciałbym przypomnieć, że do zadań prezesa La Liga należy dbanie o ligę i kluby, dlatego proszę go o powstrzymanie się od takich komentarzy. Nie wiem, czy robi to celowo, czy mimowolnie. Jeżeli celowo, to jest to wyraźny znak, że chce zaszkodzić interesom Barcelony. Jeżeli mimowolnie, to kolejny dowód na żądzę posiadania wiodącej roli, co z całym szacunkiem nie jest jego zadaniem - wyjaśnił prezydent Barcelony.