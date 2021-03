"Robert może tego dokonać". Niemcy uwierzyli w Lewandowskiego

Bayern Monachium pokonał Freiburg 2:1 w 16. kolejce Bundesligi. Dobre spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, który otworzył wynik meczu. Było to jego 21. ligowe trafienie w tym sezonie. Zobacz skrót tego spotkania.

Bayern pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Po raz kolejny świetnie zaprezentował się Robert Lewandowski. Polak najpierw asystował przy bramce Thomasa Muellera, a następnie sam skierował piłkę do siatki. Było to już jego 24. ligowe trafienie. Zobacz skrót tego spotkania.

Lewandowski od kilku dni jest, ex aequo z Klausem Fischerem, drugim najskuteczniejszym piłkarzem wszech czasów w Bundeslidze - po 268 goli, z czego 32 napastnik Bayernu wbił w trwającym sezonie. Przestał oglądać się za Erlingiem Haalandem z Borussii Dortmund i Andre Silvą z Eintrachtu Frankfurt (obecnie po 19 bramek), a próbuje mierzyć się z Muellerem.

"Der Bomber" w sezonie 1971/1972 nastrzelał 40 ligowych goli w barwach Bayernu. To rekord Bundesligi, dziś poważnie zagrożony.

To był rekord "nie do pobicia"

Lewandowski o pościgu za Muellerem: pobicie rekordu będzie dla mnie wiele znaczyć Twierdzi, że o... czytaj dalej » Niedawno "Bild" pokusił się o symulację jedenastu występów Lewandowskiego do końca rozgrywek. Dziennikarze gazety przewidują, że Polak wyraźnie pobije osiągnięcie Muellera i zdobędzie łącznie 43 bramki. To było jeszcze przed meczami z Borussią Dortmund i Werderem, które można już zweryfikować. "Bild" zakładał, że Lewandowski strzeli dwa gole byłemu klubowi (był hat-trick), a w Bremie dołoży jednego (sprawdziło się).

Łącznie wyliczono, że trafi aż 15 razy w 11 spotkaniach. Międzypokoleniowy wyścig trwa.

- To temat, który wzbudza olbrzymie emocje w Niemczech, bo to jedna z najbardziej znanych piłkarskich statystyk. Rekord rekordów. Wszyscy wiedzą o 40 golach Muellera, choć niektórych nie można obejrzeć, bo nie na każdym meczu były kamery - mówi w rozmowie z eurosport.pl Heiko Niedderer z dziennika "Bild".

- Jeszcze kilka lat temu rekord Muellera był postrzegany jako nie do pobicia. W jego czasach padało więcej bramek, a w latach 90. i na początku 2000 roku król strzelców Bundesligi miał ich 18, 19, czasem o parę więcej. Oczywiście obecna dominacja Bayernu jest również kluczem do wyrównania albo pobicia historycznego osiągnięcia, ale i tak byłby to wielki wyczyn Lewandowskiego - dodaje.

Frank Linkesch z magazynu "Kicker" przyznaje, że do meczu z Borussią Dortmund nie wierzył w możliwości Lewandowskiego. Zdanie zmienił, ale z zastrzeżeniem, że polskiemu napastnikowi nic nie będzie dolegało.

- Dostrzegam jeszcze inne trudności. Jeśli Bayern dotrze do półfinału Ligi Mistrzów, Flick może dać mu odpocząć w jednym ligowym meczu z powodu napiętego terminarza w kwietniu. A nadchodzący przeciwnicy są wymagający: Stuttgart, RB Lipsk, Union, Wolfsburg, Bayer i Gladbach - wylicza.

- Robert może tego dokonać. Nawet jeśli nie sprzyjało mu szczęście w Bremie (łącznie w słupki i poprzeczki uderzał czterokrotnie - red.). On chce grać w każdym meczu, nie myśli o żadnej przerwie, a Flick doskonale o tym wie. Do tej pory rekord Muellera uważano za nieosiągalny, dlatego podniecenie jest tym większe, a zainteresowanie prawie dorównuje walce o mistrzostwo - mówi Tobias Altschaeffl z tygodnika "Sport Bild".

Przywołuje ostatnią wypowiedź Lewandowskiego z łamów jego gazety. "Gdyby udało się to poprawić, wiele by to dla mnie znaczyło, ale staram się o tym nie myśleć" - przyznał polski napastnik.

Pytanie, czy Lewandowski poleci z reprezentacją do Londynu na eliminacyjny mecz mistrzostw świata 2022 z Anglią (31 marca). Jeśli tak, to po powrocie do Niemiec będzie musiał prawdopodobnie przejść 10-dniową kwarantannę. Bayern kręci nosem, bo Flick nie wyobraża sobie, że straci na dwa spotkania - z RB Lipsk i Unionem Berlin - kluczowego zawodnika.

Bezczelny "mały grubasek"

To, że Lewandowski ściga się z Muellerem, żywą legendą Bayernu, w ogóle Bundesligi i reprezentacji Niemiec, mówi wiele o dokonaniach Polaka. Mueller nie może podziwiać popisów o wiele młodszego kolegi. Od lat zmagający się z chorobą Alzheimera, przykuty do łóżka, żyje w domu opieki. Żona Uschi Mueller w listopadzie zeszłego roku wyznała, że "Gerd śpi i powoli odchodzi".

Lewandowski, odkąd w 2014 roku trafił do monachijskiego zespołu, nigdy nie miał okazji porozmawiać z "Der Bomberem".

Albo "Bomberem der Nation" ("Bombowiec Narodu") jak nazywali go kibice w ojczyźnie. Mueller, który urodził się 3 listopada 1945 roku w Noerdlingen, został z drużyną narodową mistrzem świata (1974) i Europy (1972). W barwach Bayernu był między innymi cztery razy mistrzem kraju, trzykrotnie sięgał po Puchar Europy. W roku 1970 uhonorowano go Złotą Piłką, nagrodą dla najlepszego piłkarza na kontynencie.

Łącznie dla Bawarczyków zdobył 564 bramek, z czego rekordowych 365 w Bundeslidze.

Źródło: Getty Images W polu karnym Muellera nie sposób było zatrzymać

Lista trofeów Lewandowskiego jest równie okazała. To tylko najważniejsze: triumf w Lidze Mistrzów, sześć mistrzostw, cztery korony króla strzelców Bundesligi (przy siedmiu Muellera), a w drodze piąta. Być może najbardziej spektakularna.

Ale czy w ogóle można ich porównać?

- To bardzo trudne. Współczesny futbol znacząco różni się od tego z czasów Muellera. Jeśli rozmawia się z osobami, które obserwowały grę Gerda na żywo, nadal uważają, że był najlepszy ze względu na umiejętność strzelania goli z każdej, nawet bardzo trudnej, pozycji. Ale powiedzą też, że Lewandowski jest najbliżej tego, co kiedyś Mueller prezentował na boisku - mówi Niedderer.

- Owszem, Mueller uzbierał dużo więcej goli, ale z drugiej strony Bayern nie dominował wtedy jak dzisiaj. Najwięcej - trzy razy z rzędu - był mistrzem kraju. Obecnie walczy o dziewiąty kolejny tytuł, co jakiś czas ośmieszając rywala wysokim wynikiem. Różnica, zwłaszcza finansowa, między Bawarczykami a resztą klubów stała się zbyt duża - dodaje dziennikarz "Bilda".

Linkesch uważa, że porównania nie mają sensu. Piłka nożna stała się bardziej dynamiczna, a zawodnicy są większymi profesjonalistami niż 50 lat temu. - Mueller był prawdopodobnie najlepszym napastnikiem, jeśli chodzi o grę w samym polu karnym, a Lewandowski uchodzi za bardziej kompletnego snajpera - uważa reporter "Kickera".

- Kibice Bayernu ich nie porównują. Mueller to legenda, mit, jego gole pozostaną na zawsze. Czy można porównać Pele i Cristiano Ronaldo? Zdecydowanie nie. Lewandowski i Mueller są różnymi typami napastników. Polak jest profesjonalistą w każdym calu. Mueller był niski, niezbyt szybki, nie strzelał mocno, ale potrafił zdobyć bramkę z każdego miejsca. Jego instynkt był legendarny i nieporównywalny. Swego czasu trener Bayernu Zlatko Cajkovski nazwał go bezczelnym "małym grubaskiem", ale Mueller był i nadal jest uważany za największego napastnika w historii Niemiec - mówi Florian Bogner z niemieckiego Eurosportu.

Rekord 365 goli też zagrożony

Dobrze. A co o z rekordem 365 goli?

Mueller na miano najskuteczniejszego strzelca wszech czasów Bundesligi pracował przez 14 sezonów. Lewandowski rozgrywa jedenasty sezon, pierwsze cztery spędził w Borussii Dortmund (74 gole w lidze). Z czasem stał się najbardziej bramkostrzelnym obcokrajowcem w niemieckiej ekstraklasie. Później w ogólnej klasyfikacji prześcigał wielkie nazwiska. Kolejno Manfreda Burgsmuellera, następnie Juppa Heynckesa, a ostatnio zrównał się z Fischerem, wiceliderem stawki.

Najlepsi strzelcy w historii Bundesligi 1. Gerd Mueller 365 2. Robert Lewandowski 268 .

Klaus Fischer 268 3.

Jupp Heynckes 220 5. Manfred Burgsmueller 213

Biorąc pod uwagę regularność polskiego snajpera, który zdaje się przyspieszać, a nie zwalniać, do tego zdolność unikania ciężkich kontuzji, nie brakuje głosów, że drugi z rekordów "Der Bombera" może być zagrożony.

Lewandowski o końcu kariery ani myśli. Jego umowa z Bayernem, pewnie nie ostatnia, ważna jest do czerwca 2023 roku. Do Muellera brakuje mu 97 trafień.

- Tak, może pobić ten rekord. Robert zapowiedział, że będzie jeszcze grał przez wiele lat, a obecnie wydaje się, że jest dużo młodszy niż w rzeczywistości - uważa Julien Wolff, dziennikarz "Die Welt".

Teraz przykuty do wózka, milczący, karmiony przez żonę. Na jego rekord polował Lewandowski W polu karnym... czytaj dalej » Zdaniem Linkescha wyzwanie jest piekielnie trudne, ale Lewandowski to pierwszy zawodnik, który może się z nim zmierzyć.

- Kiedy strzelił 200. gola udzielił mi wywiadu, w którym rozważał, że przekroczenie granicy 300 bramek jest możliwe, ale łatwo nie będzie. Od tego czasu wbił już 68 goli w ciągu dwóch lat. Na 365 potrzebuje czterech sezonów przy założeniu, że będzie bardzo skuteczny. Miałby wtedy prawie 37 lat, ale patrząc na Cristiano Ronaldo lub Zlatana Ibrahimovicia i sposób prowadzenia się Roberta, dogonienie Muellera wcale nie wydaje się takie niemożliwe - tłumaczy reporter "Kickera".

- Będzie musiał liczyć także na trenera, który może chcieć w pewnym momencie postawić na młodszego zawodnika. Ale myślę, że dla Lewandowskiego zostanie najskuteczniejszym piłkarzem w historii Bundesligi jest wielkim celem - dodaje Niedderer.

Zdania wśród niemieckich dziennikarzy są jednak podzielone.

- Wszystko zależy od tego, jak długo Lewandowski będzie występował w Bayernie, prezentując też wysoki poziom. Zakładam, że do pobicia rekordu Muellera będzie potrzebował czterech sezonów, po ponad 20 bramek w każdym, a to trudne do wykonania. Zwłaszcza że klub nie obchodził się łagodnie z napastnikami, którzy osiągnęli określony wiek lub nie prezentowali najwyższej formy. Popatrzmy choćby na przykłady Mario Gomeza, Luki Toniego, Miroslava Klose, Roya Makaaya czy Giovanniego Elbera - przestrzega Bogner.

- Trudno porównać Muellera i Lewandowskiego. "Der Bomber" zdobył wiele bramek dzięki zabójczemu instynktowi, nie musiał uczestniczyć w grze tak bardzo jak teraz Robert. Uważam jednak, że bilans 365 goli nigdy nie zostanie poprawiony - kończy Altschaeffl z tygodnika "Sport Bild".