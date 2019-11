Lewandowski na tropie "wiecznego" rekordu. Rummenigge: sam się w to zaangażował

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Polski napastnik Bawarczyków kroczy od rekordu do rekordu. W sobotę strzelił dwa gole w spotkaniu z Borussią Dortmund (4:0) i po 11 kolejkach ma ich w dorobku 16. Na tym etapie sezonu nikt nigdy nie miał więcej. Nawet wielki Gerd Mueller. Przy nazwisku słynnego niemieckiego "Bombera" w rozgrywkach 1968/69 widniało 15 trafień.

Źródło: Getty Images Lewandowski strzela gola za golem

"Chyba nie można być lepszym"

"Kicker": operacja Lewandowskiego przełożona "Planowana... czytaj dalej » - Wydawało się, że rekord Muellera będzie wieczny. Ale Robert jest pierwszym, który może go poprawić i przekroczyć granicę 40 bramek. Widzę, że sam się w to zaangażował - powiedział Rummenigge.



Polak dwoma golami przedłużył do 11 rekordową serię meczów od początku sezonu, w których co najmniej raz trafił do siatki.



- Chyba już nie można być lepszym niż Robert w sobotę. To niesamowite, że w każdym występie strzela jedną, dwie bądź trzy bramki. I ta jego jakość. Nic tylko czapki z głów - podkreślił były świetny napastnik.

Goni też byłego trenera

W 18 występach w barwach Bayernu w tym sezonie Polak uzyskał 23 bramki. Trafił do siatki w każdym spotkaniu Bundesligi, Ligi Mistrzów, a jednego gola dorzucił w Pucharze Niemiec. Łącznie w 301 meczach w Bundeslidze ma na koncie 218 trafień. Dwóch brakuje mu do trzeciego w klasyfikacji strzelców wszech czasów, niedawnego trenera w Bayernie Juppa Heynckesa.



W poniedziałek Lewandowski zamelduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, z którą będzie się przygotowywał do kończących eliminacje mistrzostw Europy spotkań z Izraelem i Słowenią. Biało-Czerwoni już mają zapewniony awans, więc - jak napisał w niedzielę magazyn "Kicker" - szefowie Bayernu mają nadzieję, że ich zawodnik zagra tylko w jednym z tych meczów.