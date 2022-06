Lewandowski nie stawi się na treningach Bayernu? "Jest zdolny do tego"

Lewandowski i trener Barcelony w jednej restauracji Robert... czytaj dalej » Lewandowski niezmiennie marzy o przenosinach na Camp Nou. Jego agent Pini Zahavi jest w stałym kontakcie z działaczami Dumy Katalonii. Obie strony robią wszystko, by polski napastnik mógł jak najszybciej dołączyć do drużyny prowadzonej przez Xaviego. Na przeszkodzi stoi jednak Bayern, z którym kapitan reprezentacji Polski ma ważny kontrakt do czerwca 2023 roku.

Bayern odrzucił trzecią ofertę Barcelony

To oznacza, że w grę wchodzi transfer gotówkowy. Barcelona złożyła Bayernowi już trzy oferty. Ta ostatnia, zdaniem hiszpańskich mediów, opiewała na kwotę 40 mln euro i pięciu dodatkowych milionów w postaci bonusów. Na nic się to zdało. Według czwartkowych informacji "Bilda" klub z Bawarii ją odrzucił.



Bayern have rejected Barcelona's third offer for Robert Lewandowski (€40m guaranteed plus €5m add-ons). The club would only start considering a sale from €50m [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 30, 2022





Hiszpanie zdradzają "prawdę o Lewandowskim". To dlatego chce przeprowadzki Potencjalny... czytaj dalej » Czasu na przenosiny zostało coraz mniej. Xavi chciałby mieć do dyspozycji "Lewego" na tournée po Stanach Zjednoczonych, które rozpocznie się 16 lipca. Co jednak stanie się, jeśli do tego czasu strony nie osiągną porozumienia w kwestii kwoty odstępnego?

Lewandowski nie wróci do Bayernu. Może zastrajkować

Zdaniem "Bilda" należy wykluczyć powrót Lewandowskiego do ośrodka treningowego Bayernu. W skrajnym przypadku może po prostu nie stawić się w klubie w dniu rozpoczęcia przygotowań lub zgłosić kontuzję.

Analogiczna sytuacja miała już miejsce w roku 2013. Wówczas Lewandowski i jego doradcy nalegali, by Borussia Dortmund pozwoliła mu na przejście do Bayernu na rok przed wygaśnięciem obowiązującej umowy.

- Opcja z nieobecnością na treningach była brana pod uwagę – przypomniał były menedżer "Lewego" Maik Barthel. - Robert jest zdolny do tego, by teraz nie pojawiać się na treningach - ocenił.



Robert Lewandowski's former agent Maik Barthel to @BILD: ”It was already considered that he wouldn't show up to training (in 2013 when BVB refused to sell him).”



Could he go on strike now?

Barthel: ”I believe Robert would do it and not show up to training” — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 29, 2022





Dziewięć lat temu udało się osiągnąć porozumienie. Jak będzie teraz? Na razie działacze monachijskiego klubu sprawiają wrażenie twardych negocjatorów.

- Lewandowski nie jest chory i nie ma powodu, by nie pojawiał się na treningu. Zawsze był profesjonalistą i zawsze zachowywał się w sposób nieskazitelny. Jestem pewien, że w przyszłym sezonie wciąż będzie występował w Bayernie – twierdzi Uli Hoeness, były prezes bawarskiego klubu.