Legenda Bayernu o możliwym odejściu Lewandowskiego. "Nie zdziwiłoby mnie to"

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

- Nadal nie chcę wyobrażać sobie Roberta Lewandowskiego w koszulce innego klubu, ale nie zdziwiłoby mnie to zbytnio - ocenił Matthaeus w rozmowie z telewizją Sky. - Jeśli Barcelona zaoferuje mu trzyletni kontrakt, którego on chce, a kluby uzgodnią kwotę transferu zadowalającą Bayern, wtedy będę mógł zrozumieć wszystkie strony - wyjaśnił.

Ważny dla Bayernu

"Kicker" podał warunek odejścia Lewandowskiego z Bayernu Przyszłość... czytaj dalej » Matthaeus przekonuje, że Lewandowski cały czas jest niezwykle potrzebny Bayernowi. Jego zdaniem tak samo będzie w przyszłym sezonie.

- Mam nadzieję, że nie odejdzie, ponieważ nadal jest najlepszym napastnikiem. Ale nie wykluczam tego. Jeśli klub i zawodnik nie dogadają się co do jego odejścia lub nie przedłużą kontraktu, to i tak jestem w stu procentach pewny, że w przyszłym sezonie Robert strzeli dla Bayernu ponad 30 goli. Wystarczy spojrzeć wstecz, jak radził sobie w Borussii podczas jego ostatniego sezonu w Dortmundzie, mimo że nie pozwolili mu odejść - przypomina.

We wspomnianym sezonie 2013/14 "Lewy" zdobył w Bundeslidze 20 bramek i po raz pierwszy w karierze został królem strzelców.

Xavi chce Lewandowskiego

Matthaeus nie ma wątpliwości, że przebudowywana Barcelona obecnie także bardzo potrzebuje kogoś takiego jak Lewandowski.

- Xavi chce napastnika tak szybko, jak to możliwe - twierdzi piłkarski ekspert. - Bayern prawdopodobnie mógłby skorzystać z dużej kwoty transferowej, a Robert w końcu spełniłby swoje życzenie gry w Hiszpanii i cieszyłby się kolejnym przyjemnym doświadczeniem życiowym. Barcelona może nie przewyższać sportowo Bayernu. Jednak gra przed stoma tysiącami widzów i doświadczanie, związane z kolejnym wielkim klubem, również może być zrozumiałym celem - wyjaśnia Matthaeus.

Zdaniem magazynu "Kicker" Lewandowski może odejść z Bayernu, jeśli ktoś zapłaci minimum 40 milionów euro.