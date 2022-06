Lewandowski skorzysta z Prawa Webstera? "Bayern się boi"

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Lewandowski nie chce już grać w Bayernie Monachium. Jego celem jest transfer do innego klubu, jak donoszą media, najchętniej Barcelony, która od kilku miesięcy jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem kapitana reprezentacji Polski.

Prezes La Liga: Barcelona obecnie nie może zakontraktować Lewandowskiego Robert... czytaj dalej » Problem jest jeden: Bayern nie chce puścić "Lewego", którego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 r. W stolicy Bawarii doskonale zdają sobie sprawę, że nie znajdą lepszego napastnika. Wprawdzie próbowali pozyskać Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, ale ten wybrał lukratywną ofertę Manchesteru City.

To właśnie negocjacje z Norwegiem, o których Polak nie został poinformowany, a także opieszałość Bayernu w sprawie przedłużenia umowy sprawiły, że Lewandowski nie widzi siebie w klubie z Allianz Arena.

Niewykluczone, że postawi sprawę na ostrzu nożna i zdecyduje się na rozwiązanie kontraktu, na co zezwala 17. paragraf FIFA, nazywany Prawem Webstera.

"Bayern boi się, że Lewandowski może przenieść batalię na wyższy poziom, w którym odwoła się do kroków prawnych, na co do tej pory nie pozwolił sobie żaden czołowy piłkarz" – twierdzi Christian Falk z dziennika "Bild".

Czym jest Prawo Webstera?

W dużym skrócie: każdy zawodnik, który podpisał kontrakt przed 28. rokiem życia, ma prawo "wykupić" się po trzech latach obowiązywania umowy. Jeśli w momencie podpisania kontraktu miał więcej niż 28 lat, może odstąpić od umowy po dwóch latach. Oznacza to, że musi zapłacić klubowi pieniądze, które powinien otrzymać w ostatnim roku obowiązywania umowy. Chodzi tylko o kwotę stanowiącą podstawową pensję, bez bonusów.

33-letni dziś Lewandowski ostatni kontrakt z Bayernem podpisał pod koniec sierpnia 2019 roku. Tym samym ma możliwość odejścia, jeśli zdecyduje się uiścić odpowiednią kwotę na konto klubu.

"Andy Webster wyznaczył nowy trend w zawodowym futbolu, kiedy w 2006 roku przeniósł się ze szkockiego Heart of Midlothian do Wigan Athletic. Jeśli Lewandowski skorzysta z tego zapisu, to będzie musiał zapłacić Bayernowi jedynie 24 miliony euro. To mniej, niż ostatnia oferta Barcelony. Katalończycy chcieli zapłacić Bayernowi 32 miliony za Polaka" – tłumaczy "Bild".

W 2006 roku Webster był pierwszym piłkarzem, który zdecydował się skorzystać ze wspomnianego zapisu. Wywołało to prawną batalię między zawodnikiem i Heart, która trwała kilka miesięcy. FIFA uznała rację piłkarza, powołując się na obowiązujący w Unii Europejskiej zapis do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu.

Chce odejść, pieniądze go nie obchodzą

"Wtedy stracili Roberta". Niemcy o rozpadzie relacji Lewandowskiego z Bayernem Robert... czytaj dalej » "Bild" zwraca uwagę, że takie podejście Lewandowskiego nie tylko wpłynie na "pogorszenie reputacji" zawodnika, ale również znacznie "zmniejszy jego szanse na triumf w plebiscytach na najlepszego piłkarza".

Jednak "Daily Mail" przypomina słowa agenta Polaka. Pini Zahavi jasno dał do zrozumienia, że Bayern nie gra fair.

"Dla Roberta Lewandowskiego Bayern to już historia. Robert chce odejść po ośmiu latach, w których dał z siebie wszystko. Teraz, mając prawie 34 lata, ma szansę spełnić swoje marzenie i dołączyć do klubu, o którym śnił od dawna. Dlaczego Bayern chce pozbawić go tej szansy? Dla Roberta sprawa wygląda jasno: chce odejść z Bayernu latem tego roku. Nikogo nie interesują w tej sytuacji pieniądze, ani Roberta, ani mnie" – powiedział Zahavi.

Lewandowski walnie przyczynił się do zdobycia przez Bayern ośmiu tytułów mistrzowskich, odkąd dołączył do klubu. W tym czasie sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi. W 2020 roku wygrał z monachijczykami Ligę Mistrzów.