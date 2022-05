"Barcelona stawia poprzeczkę Lewandowskiemu". Hiszpanie piszą o kwocie transferu i zarobkach

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Według hiszpańskich mediów Katalończycy mają zapłacić Bayernowi 40 milionów euro. Być może kwota będzie wyższa ze względu na bonusy. "Zakontraktowanie Lewandowskiego przez Barcelonę to kwestia czasu" - napisała gazeta "Sport".

Bayern znalazł następcę Lewandowskiego? "Trener w stu procentach go chce" Sasa Kalajdzić... czytaj dalej » Dziennik "AS" podał, że umowa obowiązywać będzie przez trzy sezony. Roczna gaża Lewandowskiego ma wynosić dziewięć milionów euro netto (nieoficjalnie w Bayernie zarabia ponad 20 mln brutto, niektóre źródła podają, że 24, a nawet 25). Dodano przy tym, że "Barcelona stawia poprzeczkę Lewandowskiemu". Wynosi ona 60 milionów euro.

"Lewandowski chce trafić tylko do Barcelony"

"Barcelona w żadnym wypadku nie chce przekroczyć tej sumy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek zawodnika (w sierpniu kończy 34 lata) oraz to, że w przyszłym roku będzie wolnym graczem" - napisał "AS", zaznaczając, że nadchodzi "najbardziej skomplikowana część procesu: otwarcie negocjacji z Bayernem, klubem uważanym za bardzo skomplikowany pod tym względem".

Pini Zahavi, agent Lewandowskiego, ponoć rozpoczął już poszukiwania domu w stolicy Katalonii dla piłkarza i jego rodziny.

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Polak ogłosił, że nie zamierza go przedłużać. Nie wykluczył też, że odejdzie z zespołu już tego lata, choć szef bawarskiego klubu Oliver Kahn zapowiedział, że nigdzie go nie puści.

"Sport" nie ma wątpliwości. "Lewandowski chce trafić tylko do Barcelony. Wybrał się na lidera nowego projektu Xaviego, z którym już rozmawiał i nie chce, aby Bayern prowadził negocjacje z innymi klubami" - podsumowała gazeta.

Lewandowski w zakończonym niedawno sezonie wywalczył mistrzostwo kraju z Bayernem i z dorobkiem 35 goli został królem strzelców Bundesligi. Łącznie w 46 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 50 bramek.