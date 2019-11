Hiszpanie piszą o "Lewym". Zawstydza wielki klub

13.11 | Kapitan reprezentacji Polski opowiedział również między innymi o rodzinnym szczęściu i planach na przyszłość. - Cieszy mnie to, że jestem w dobrej formie fizycznej i piłkarskiej - przyznał na antenie TVN24 Robert Lewandowski.

13.11 | - Cieszy mnie to, że jestem w dobrej formie fizycznej i piłkarskiej - przyznał na antenie TVN24 Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski opowiedział również między innymi o rodzinnym szczęściu i planach na przyszłość. Cała rozmowa w "Faktach po Południu" o godzinie 16 w TVN24.

Robert Lewandowski po raz drugi w karierze zdobył cztery gole w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów. Piłkarz Bayernu Monachium we wtorek dokonał tej sztuki w wyjazdowym spotkaniu z Crveną Zvezdą Belgrad, wygranym przez gości 6:0.

O wybornej formie kapitana reprezentacji Polski w tym sezonie powiedziano już wszystko. Niech za najlepszy przykład posłuży fakt, że poprzednia kolejka Bundesligi - 12. - była dopiero pierwszą w obecnym sezonie niemieckiej ekstraklasy, w której Lewandowski nie strzelił gola.

Wysoką formę 31-letni napastnik potwierdził we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad, w którym zdobył aż cztery bramki. Lewandowski wygrał z Messim. Został piłkarzem kolejki w Lidze Mistrzów Nie mogło być... czytaj dalej »

26 goli "Lewego", 22 - Atletico

Łącznie w obu rozgrywkach zgromadził już 26 goli. Liczba ta zaimponowała hiszpańskim dziennikarzom, którzy pokusili się o zestawienie - bramek zdobywanych przez Polaka i finalisty Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16. Efekt? "Lewandowski, cztery gole więcej niż Atletico" - to tytuł artykułu w dzienniku "Marca".

"Polski napastnik ma bajkowy początek sezonu. Prowadzi zarówno w klasyfikacji strzelców Bundesligi z 16 golami - to tyle, ile całe Atletico ma w lidze hiszpańskiej - oraz Ligi Mistrzów, gdzie zdobył 10 bramek, przy zaledwie sześciu w pięciu meczach całego zespołu Diego Simeone" - czytamy w artykule. "Porównanie to stawia ofensywnych graczy Atletico w złym miejscu" - dodano.

O Lewandowskim mówi się sporo w ostatnich tygodniach nie tylko z racji jego formy strzeleckiej, ale także zbliżającej się gali prestiżowego magazynu "France Football". Ogłoszenie wyników na zwycięzcę Złotej Piłki nastąpi w poniedziałek, a Polak - jak się nieoficjalnie mówi - ma duże szanse zajęcia lokaty w pierwszej czwórce.

"Trzymać go z dala od naszego pola karnego"

Wcześniej, bo w sobotę polskiego snajpera Bayernu spróbuje powstrzymać Bayer Leverkusen. - Możemy to zrobić, ale to nie jest zadanie dla jednego zawodnika, a całej drużyny. Wolałbym trzymać go z dala od naszego pola karnego i wtedy będzie miał trudniej - powiedział na konferencji prasowej Peter Bosz, trener Aptekarzy.