Uraz Lewandowskiego. Przed finałem trenował z opatrunkiem

Kapitan reprezentacji Polski jest niezwykle skuteczny w rozgrywkach o Puchar Niemiec. W czterech spotkaniach strzelił pięć goli i dołożył trzy asysty. W sobotę chciałby z pewnością zaliczyć kolejne trafienie. Pytanie, czy będzie w stanie grać?

Problemy kadrowe Bawarczyków

Na ostatnim przed sobotnim meczem treningu Lewandowski miał zabandażowaną łydkę. Jak informuje "Bild", jego występ raczej nie jest zagrożony. W sobotni wieczór w Berlinie Polak zagra o trzeci triumf w DFB Pokal w karierze.

Robert Lewandowski has a problem as he trained with a bandage on his left calf today [Bild] pic.twitter.com/fmBmrq4nac — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 24, 2019

Drobny uraz "Lewego" to nie wszystko. Mistrzowie Niemiec mają kilka problemów kadrowych przed ostatnim meczem w sezonie. Finał Pucharu Niemiec na pewno opuści Leon Goretzka, który boryka się z urazem przywodziciela. W kilku ostatnich zajęciach nie brał udziału Joshua Kimmich. Wychowanek Bayernu dostał wolne od trenera Niko Kovaca, bowiem jego partnerka spodziewa się dziecka.

Trzecie trofeum?

Monachijczycy celują w trzecie trofeum w sezonie. Bayern wywalczył Superpuchar Niemiec, a przed tygodniem obronił mistrzostwo. W finale Pucharu Niemiec piłkarze chorwackiego szkoleniowca zmierzą się z RB Lipsk.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie o godz. 20.00. Od godziny 19: 15 przedmeczowe studio w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.