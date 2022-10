Media: Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu Barcelony

Lewandowski to najskuteczniejszy gracz Barcelony

Barcelona zagra z czeskim zespołem już we wtorek. Mecz w Pilźnie nie będzie miał żadnego znaczenia dla sytuacji w tabeli. Kataloński zespół skończy rozgrywki na trzeciej pozycji i zagra na wiosnę w Lidze Europy.

Jak podaje portal Relevo, a za nim hiszpańscy dziennikarze, polski napastnik nie poleci na to spotkanie.

Oznacza to, że po raz pierwszy po przybyciu do Barcelony "Lewy" nie znajdzie się w kadrze meczowej katalońskiego klubu.

1389 minut

Relevo wyliczyło, że Lewandowski spędził w tym sezonie na boisku 1389 z 1530 możliwych do rozegrania minut, co stanowi 90 procent całego czasu. Zaliczył komplet 17 spotkań, tylko raz wchodząc z ławki. Na koncie zapisał osiemnaście goli.

Oprócz niego w kadrze Barcelony ma zabraknąć kontuzjowanych zawodników, w tym Erica Garcii i Jules'a Kunde, którzy odczuwają skutki sobotniego ligowego meczu w Walencji.

Mimo jasnej sytuacji w tabeli przed ostatnią kolejką Ligi Mistrzów, hiszpańskie media podkreślają, że Barcelona ma w Pilźnie o co grać. Mowa o premii za wygraną. To dokładnie 1,5 miliona euro, co w sytuacji, w jakiej znalazła się Barcelona, ma znaczenie.