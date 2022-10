Ponad 600 goli Lewandowskiego. Ten wyczyn to rzadkość

Lewandowski w środę poprowadził Barcelonę do wygranej z Villarrealem 3:0, dwukrotnie wpisując się na listę strzelców. Były to jego trafienia numer 600 i 601 w całej karierze.

Biorąc pod uwagę występy w profesjonalnych klubach, w tym wieku takimi liczbami mogło się pochwalić jeszcze tylko dwóch zawodników.

Mowa o największych futbolu - Cristiano Ronaldo i Lionelu Messim.

Od Znicza do Camp Nou

Polski napastnik strzelił dla Barcelony już czternaście bramek. Na wspomniany dorobek pracował w sumie w pięciu klubach: Zniczu Pruszków, Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i właśnie w Hiszpanii.

Lwią część stanowią gole strzelone w Niemczech. Najwięcej trafiał oczywiście dla Bayernu (344), w którym grał najdłużej. Ponad sto razy do siatki trafiał też w barwach Borussii.

Ale granicy 600 bramek nie osiągnąłby, gdyby nie zabójcza skuteczność w reprezentacji. W narodowych barwach zapisał ich na koncie 76.

Wszystkie gole Roberta Lewandowskiego KLUBY/REPREZENTACJA MECZE GOLE ŚREDNIA GOLI NA MECZ Znicz Pruszków 32 21 0,66 Lech Poznań 82 41 0,5 Borussia Dortmund 187 103 0,55 Bayern Monachium 375 344 0,92 FC Barcelona 14 16 1,14 Reprezentacja Polski 134 76 0,57

Ile goli mają Messi i Ronaldo?

Najskuteczniejszy pod względem bramek i w kadrze, w i w klubach jest Ronaldo, który od kilku miesięcy może poszczycić się też mianem najlepszego strzelca w historii meczów drużyn narodowych. Dla Portugalii zdobył aż 117, w sumie aż 817.

Drugi w tym zestawieniu Messi ma 781 goli, z czego 90 w barwach Argentyny.