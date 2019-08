Urodziny legendy. Robert Lewandowski kończy 31 lat

Wszystkie mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowski to ikona polskiej piłki. W barwach reprezentacji rozegrał 106 meczów, co wspólnie z Jakubem Błaszczykowskim, daje mu miano rekordzisty. Jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, nie ma sobie równych - do siatek rywali trafiał 57 razy. Z kadrą zagrał na EURO 2012 i 2016 oraz na zeszłorocznym mundialu.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski jest kapitanem reprezentacji Polski

Król ekstraklasy, król Bundesligi

Piękną kartę zapisał również w piłce klubowej. W Polsce był mistrzem z Lechem Poznań, w Niemczech - i z Borussią Dortmund, i z Bayernem, w sumie siedem razy. Królem strzelców ekstraklasy został raz, Bundesligi już cztery. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech zdobył aż 204 bramki, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski cztery razy był królem strzelców Bundesligi

Mimo magicznych występów, jak ten z czterema strzelonymi golami w 2013 roku Realowi Madryt w półfinale, wciąż brakuje mu triumfu w Lidze Mistrzów. I z pewnością to pozostaje jego największym marzeniem.

Wszystkie gole w reprezentacji

Z okazji urodzin w stronę Lewandowskiego płyną liczne życzenia. Na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Nożnej przygotowano kompilację wszystkich jego bramek zdobytych w koszulce narodowej.



Dzisiaj urodziny naszego kapitana!



Specjalnie z tej okazji prezentujemy WSZYSTKIE bramki @lewy_official w reprezentacji Polski!



100 lat kapitanie i niech ten licznik się nie zatrzymuje!



Całość obejrzycie tutaj https://t.co/zs2029RkWUpic.twitter.com/Rsml3gH21g — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 21, 2019





Pięć najładniejszych trafień przypomina też ekstraklasa.



Najlepsze życzenia urodzinowe dla króla strzelców i mistrza Polski 2009/10! pic.twitter.com/WaxfVMjNRz — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 21, 2019





"Jest rok straszy, ale nie daje żadnych sygnałów, że zwalnia tempo" - napisano z kolei na oficjalnym profilu Bundesligi.



One year older, but showing no signs of slowing down



Happy Birthday, @lewy_officialpic.twitter.com/cJOxGY9xdo — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 21, 2019





O święcie kapitana biało-czerwonej kadry pamiętano także w FIFIE i UEFIE.



Smile - it's your birthday! #HBD to @pzpn_pl's captain and all-time leading scorer, @lewy_official, who turns today pic.twitter.com/KvdZuVlcoF — FIFA.com (@FIFAcom) August 21, 2019







- Happy Birthday, @lewy_official#LewanGOALski#FCBayern#UCLpic.twitter.com/ZIgvd30cYB — UEFA.com DE (@UEFAcom_de) August 21, 2019





Nie czuje się na 31 lat

Lewandowski zadowolony z transferu Bayernu. "Teraz nasza sytuacja wygląda znacznie lepiej" Wygląda na to, że... czytaj dalej » Lewandowski jest na najlepszej drodze, by z reprezentacją zagrać na kolejnych mistrzostwach Europy. Wybornie zaczął też nowy sezon w Bayernie, gdzie w dwóch meczach (Puchar Niemiec, Bundesliga) strzelił cztery gole.

Lata lecą, a snajper jest jak wino. Zresztą - jak sam niedawno zapewniał - jeszcze trochę na najwyższym poziomie pogra.

- Chcę dalej grać przez kolejne cztery lata. Wcale nie czuję się jak miałbym zaraz skończyć 31 lat - mówił w lipcu.

Obecny kontrakt Lewandowskiego z Bayernem wygasa w 2021 roku, ale trwają rozmowy nad jego przedłużeniem.

Bayern najbliższy mecz rozegra w sobotę. Jego rywalem w wyjazdowym spotkaniu drugiej kolejki niemieckiej ekstraklasy będzie Schalke.