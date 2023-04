"Niepokojący" Lewandowski. Hiszpanie go nie oszczędzają

Lewandowski do Katalonii przybył latem zeszłego roku z Bayernu. Spełnił marzenie o grze w La Lidze i początkowo transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Polak strzelał gola za golem prowadząc Barcelonę do kolejnych ligowych zwycięstw. Skuteczny był też w Lidze Mistrzów, ale akurat tam jego drużyna zawiodła i odpadła już po fazie grupowej.

Lewandowski powstrzymany, Barcelona rozczarowała Klimat... czytaj dalej » Wszystko zmieniło się po jesiennym mundialu w Katarze. Lewandowski w 2023 roku zupełnie nie przypomina zawodnika, który tak szybko rozkochał w sobie Camp Nou.

"Niepokojący" Lewandowski

W 10 ligowych występach po wznowieniu rozgrywek La Liga strzelił tylko cztery gole, ale wcale nie to jest najbardziej uderzające. Kapitan reprezentacji Polski przegrywa mnóstwo pojedynków, regularnie ma problemy z przyjęciem piłki. Do sytuacji strzeleckich dochodzi rzadziej. I tak było też w poniedziałek w Gironie, co nie umknęło uwadze hiszpańskich mediów.

Za ten występ Lewandowski otrzymał od dziennika "Sport" notę 4 w 10-stopniowej skali. Równie nisko oceniono jedynie Raphinhę. "Niepokojący. Ma znacznie mniejszy wpływ na grę niż w pierwszej części sezonu. Niewiele oferuje zespołowi" - napisano o Polaku.

Z kolei "Mundo Deportivo" zauważa, że Lewandowski "rozpoczął mecz z chęcią zdobycia gola, ale z każdą minutą był mniej widoczny". "Nie kontrolował gry ani piłki" - oceniono.