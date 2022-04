Niemiecki ekspert z pretensjami do Lewandowskiego. "Chciałbym zadać mu pytanie"

Rekordowa passa Bayernu. Lewandowski na dziesiątkę Bayern wygrał z... czytaj dalej » Lewandowski ma kontrakt jeszcze przez rok. Dla Bayernu temat odejścia napastnika przed upływem tego terminu nie istnieje. Z drugiej strony klub na razie nie kwapił się, aby rozpocząć negocjacje w sprawie jego przedłużenia.

Polak wydaje się być poirytowany sytuacją. W sobotę w pomeczowym wywiadzie nazwał ją "trudną".

"Chciałbym zadać mu pytanie"

Do rozmów pomiędzy obiema stronami ma dojść. Póki co tematem żyją niemieccy eksperci. Według Hamanna to polski zawodnik nie zachowuje się w porządku. W jednym z programów stacji "Sky" były piłkarz Bawarczyków wypomniał Polakowi jego zachowanie z ostatnich lat.

- Mówi, że to dla niego trudna sytuacja. Chciałbym zadać mu pytanie: w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy każdej wiosny i lata na koniec sezonów flirtował z różnymi klubami, zastanowił się, czy nie jest to trudna sytuacja dla klubu? Takie spekulacje miały miejsce co roku - cytuje Niemca gazeta "Sport Bild". - W tym czasie nawet nie powiedział jak szczęśliwy jest w Bayernie. Tu wygrał wszystko, co mógł - dodał Hamann.

Źródło: Getty Images Hamann od wielu lat jest ekspertem telewizyjnym

Według doniesień mediów kwestią sporną w negocjacjach mogą być oczekiwania, niekoniecznie finansowe. Mówi się, że Lewandowski jest zainteresowany przedłużeniem umowy o dwa lata, tymczasem Bayern miałby chcieć zaoferować mu o rok krótszy.

Spekuluje się, że monachijczycy tak zrobili w przypadku innych czołowych graczy po trzydziestce - Manuela Neuera i Thomasa Muellera i ci mieli to - na razie nieoficjalnie - zaakceptować. Według Hamanna oczekiwania Polaka w tym aspekcie są więc wygórowane.

- Nie ma już 24 lat, ale zaraz będzie mieć 34. Nie może czekać aż w klubie powiedzą: przedłużymy o dwa lata. Nikt nie wie, czy za rok, czy dwa lata, dalej będzie strzelać gole - uważa Hamann.

Nigdy nie zawodził

Takiego zawodnika jak Lewandowski Bayern nie miał już dawno. W 381 występach w Bundeslidze Polak strzelił 310 goli, kolejnych 39 dodał w 50 meczach Pucharu Niemiec, a 86 w Lidze Mistrzów. Jego statystyki w Bayernie, którego barwy reprezentuje od 2014 roku, to 372 spotkań i 342 trafienia