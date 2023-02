"Lewandowski cierpi po powrocie z mundialu"

To nie są udane dni dla zespołu Xaviego Hernandeza. W czwartek odpadł z Ligi Europy po porażce z Manchesterem United (1:2), a w niedzielę po fatalnym meczu przegrał w Almerii i pozwolił wiceliderowi La Ligi Realowi Madryt zmniejszyć dystans o punkt. Po 23 kolejkach Barcelona ma nad Królewskimi siedem punktów przewagi.

"Barca daje życie Realowi" - podkreśla w poniedziałek na okładce kataloński "Sport". Zdobi ją tylko jeden piłkarz - Lewandowski, który w niedzielę nie miał choćby jednej dogodnej sytuacji strzeleckiej.



Polskiego napastnika oceniono na czwórkę (w skali 1-10). Była to najsłabsza nota w zespole lidera ligi hiszpańskiej. Taką samą otrzymali: Sergi Roberto, Andreas Christensen, Eric Garcia, Sergio Busquets i Franck Kessie.

Przy nazwisku "Lewego" widnieje przymiotnik "nieznajomy". "Daleko mu jeszcze do swojej wersji z początku sezonu. Te same działania, które wcześniej rozstrzygał naturalnie, teraz kosztowały go zbyt dużo. Barca potrzebuje Polaka, by pokonać tę niepokojącą dziurę" - napisano w adnotacji.

"Zwiędły" - tak z kolei jego grę określił dziennik "Mundo Deportivo". "Zdobywca Złotego Buta nie wyglądał jak on. (...) Ronald Araujo, urugwajski środkowy obrońca, zagrażał bramce rywali bardziej niż polski napastnik" - można przeczytać.

Kataloński dziennik poświęcił 34-letniemu snajperowi osobny artykuł, zatytułowany "Niebezpieczne rozłączenie Lewandowskiego". "Barca nie może znaleźć swojego strzelca, a polski napastnik cierpi po powrocie z mundialu. Rozłąka z najlepszym strzelcem kadry i ligi, która dała o sobie znać zwłaszcza po mistrzostwach w Katarze, weszła w niebezpieczny wymiar" - donosi Gabriel Sans z "Mundo Deportivo".

"Bez niego polski napastnik cierpi"

Dziennikarz przypomina, że Xavi często nakazywał drużynie szukać swojego lidera, ale sam nie wydaje się pomagać Polakowi taktyką. "Gra środkowymi czterema pomocnikami wcale mu nie służy" - stwierdza.

Zauważa, że choć w ośmiu z 8 z 16 rozegranych meczów po mistrzostwach świata taktyką z większością środkowych pomocników Barca odnosiła zwycięstwa, to "udział Lewandowskiego był poniżej oczekiwań - zaledwie trzy bramki. W meczu z Almerią stało się jasne, że strata zawodnika w ataku zbierze swoje żniwo. W drugiej połowie Lewandowski był nawet zmuszony szukać piłki w środku polu, raz nawet dośrodkowywał w pole karne".

Ponadto, jak uważa Sans, wpływ na słabszą ostatnio dyspozycję strzelecką Lewandowskiego ma strata Pedriego z powodu kontuzji. "Jego talent okazuje się kluczowy dla adaptacji Polaka. Bez niego polski napastnik cierpi. Skrzydłowy lub skrzydłowi też mu ​​za bardzo nie pomagają, pomimo że usilnie stara się Raphinha. Piłki do niego nie docierają" - wyjaśnia dziennikarz.

Na koniec artykułu przywołuje liczby ciągle aktualnego lidera klasyfikacji strzelców La Liga w jego debiutanckim sezonie na Camp Nou. "25 goli w 31 meczach to najwyraźniej niewystarczające statystyki" - kwituje.