Lewandowski kontuzjowany. Media: nie zagra z Realem Madryt

W niedzielnym meczu z Almerią Lewandowski spędził na boisku 90 minut, ale występ okupił kontuzją. Do tego ekipa Dumy Katalonii niespodziewanie przegrała na wyjeździe 0:1.

Jeszcze w poniedziałek Polak ma przejść szczegółowe badania. W południe krótki komunikat o stanie jego zdrowia wydał klub.

"Robert Lewandowski nabawił się urazu lewego uda" - napisano w lakonicznej nocie.

Nie doprecyzowano, ile potrwa przerwa w grze. Jednak nieoficjalne doniesienia nie napawają optymizmem.



MEDICAL NEWS First team player Robert Lewandowski has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/AmxWJ38B0O — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2023

Trener Barcelony bardzo zły. "Zagraliśmy najgorszy mecz w sezonie, musimy przeprosić kibiców" Xavi Hernandez,... czytaj dalej » Według hiszpańskich mediów Lewandowski będzie pauzował około 14 dni. Jeśli to się potwierdzi, opuści czwartkowy mecz w półfinale Pucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt.

Lewandowski w ogniu krytyki

Lewandowski, licząc wszystkie rozgrywki, jest najskuteczniejszym piłkarzem Barcelony. W 31 występach strzelił 25 goli, w tym 15 w lidze hiszpańskiej, co czyni go obecnie najlepszym strzelcem rozgrywek.

W niedzielę przeciwko Almerii Polak, podobnie jak cały zespół, jednak zawiódł. Katalońskie media biją na alarm, bo, jak podkreślają, 34-latek kolejny raz pokazał się ze słabej strony.

"Zwiędły" - tak jego grę ocenił dziennik "Mundo Deportivo". "Zdobywca Złotego Buta nie wyglądał jak on. Ronald Araujo, urugwajski środkowy obrońca, zagrażał bramce rywali bardziej niż polski napastnik" - podsumowano.

Źródło: Getty Images, "Sport" Po mundialu Lewandowski zgubił swoją formę strzelecką

Terminarz Barcelony w najbliższych tygodniach:

2 marca: Real Madryt – Barcelona (Puchar Hiszpanii)

5 marca: Barcelona – Valencia (La Liga)

12 marca: Athletic Bilbao – Barcelona (La Liga)

19 marca: Barcelona – Real Madryt (La Liga)

2 kwietnia: Elche – Barcelona (La Liga)