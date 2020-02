Lewandowski dziękuje za wsparcie i apeluje: trzymajcie kciuki

Wielki pech Lewandowskiego. Wypada z gry z powodu kontuzji Fatalne wieści z... czytaj dalej » Lewandowski odniósł najpoważniejszą kontuzję w karierze, co jest fatalną informacją zarówno dla Bayernu, jak i reprezentacji Polski. W oficjalnym komunikacie mistrzów Niemiec napisano, że napastnik wskutek złamania kości piszczelowej przy lewym kolanie nie będzie zdolny do gry przez cztery tygodnie. Oznacza to prawdopodobnie, że 31-latek opuści siedem meczów w klubie i kadrze.

Lewandowski dziękuje za ciepłe słowa

Kilka godzin po ogłoszeniu fatalnej diagnozy Lewandowski odniósł się do swojej sytuacji. "Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i wsparcie. Trzymajcie kciuki. Wkrótce wrócę i będę gotowy do walki" - napisał w mediach społecznościowych.



Thank you for all your kind words of support Keep your fingers crossed. I'll be back soon and I'll be ready to fight — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2020





Zatrzymany w pogoni za rekordem

Choć dobrych momentów na doznanie kontuzji nie ma, to ten obecny wydaje się dla Lewandowskiego najgorszy z możliwych.

RL9 jest w prawdopodobnie w najwyższej formie w życiu. W Bundeslidze strzelił 25 goli w 23 meczach, w Lidze Mistrzów - 11 w sześciu spotkaniach. A od początku trwającego sezonu były też bramki zdobywane w Pucharze Niemiec i w barwach reprezentacji Polski.

Odniesiona we wtorek kontuzja może pokrzyżować jego plany w walce o pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera (40 goli w jednym sezonie ligowym), koronę króla strzelców Bundesligi (cztery gole przewagi nad Timo Wernerem z Lipska) i Złotego Buta (dwa gole straty do Ciro Immobile z Lazio).