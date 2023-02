Alarm w Barcelonie. Lewandowskiemu grozi najdłuższa przerwa od dawna

Lewandowski doznał kontuzji w niedzielnym meczu z Almerią. Ekipa Dumy Katalonii, liderująca w tabeli ligi hiszpańskiej, niespodziewanie przegrała na wyjeździe 0:1.

W poniedziałkowe południe krótki komunikat o stanie zdrowia Polaka wydał klub. "Robert Lewandowski nabawił się urazu lewego uda" - napisano. Nie doprecyzowano, ile potrwa przerwa w grze.



MEDICAL NEWS First team player Robert Lewandowski has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/AmxWJ38B0O — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2023

Maszyna Lewandowski

Lewandowski kontuzjowany. Media: nie zagra z Realem Madryt Robert... czytaj dalej » Jednak nieoficjalne doniesienia nie napawają optymizmem. Według hiszpańskich mediów Lewandowskiego czeka 14, a według innych źródeł nawet 18 dni przymusowej pauzy.

Jeśli to się potwierdzi, kapitan reprezentacji Polski opuści czwartkowy mecz w półfinale Pucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt oraz dwa kolejne spotkania w La Lidze - z Valencią (5 marca) i Athletic Bilbao (12 marca).

Ostatni raz Lewandowski tak długo wyłączony z gry był na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Wówczas jego nieobecność z powodu naciągnięcia więzadła trwała 23 dni. W tym czasie nie zagrał w sześciu meczach Bayernu Monachium.

Lewandowski przyzwyczaił, że jest maszyną na boisku, co zawdzięcza skrupulatnym dbaniem o każdy szczegół w prowadzeniu się, dlatego do tej pory unikał ciężkich kontuzji.

Polak w Barcelonie, do której trafił latem zeszłego roku, dotychczas nie miał problemów ze zdrowiem. Jest najskuteczniejszym piłkarzem Dumy Katalonii w tym sezonie. W 31 występach strzelił 25 goli, w tym 15 w lidze hiszpańskiej, co czyni go obecnie najlepszym strzelcem rozgrywek.

Terminarz Barcelony w najbliższych tygodniach:

2 marca: Real Madryt – Barcelona (Puchar Hiszpanii)

5 marca: Barcelona – Valencia (La Liga)

12 marca: Athletic Bilbao – Barcelona (La Liga)

19 marca: Barcelona – Real Madryt (La Liga)

2 kwietnia: Elche – Barcelona (La Liga)