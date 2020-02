Najpoważniejsza kontuzja w karierze Lewandowskiego. Tak długo nigdy nie pauzował

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Maszyna" - to słowo w kontekście Lewandowskiego przewija się od lat. Odmieniane jest przez wszystkie przypadki i używa się go w najróżniejszych językach. Często jest nawiązaniem do kapitalnej regularności i wybitnej skuteczności. A to wszystko nie bierze się z przypadku. 31-latek jest perfekcjonistą, o ciało dba wręcz maniakalnie, więc poważne kontuzje go omijały.

Szybciej wracał po złamaniu i operacji

Aż do wtorku i wyjazdowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea w Londynie (3:0). Polak znów błyszczał. Strzelił gola, dorzucił dwie asysty, ale występ przypłacił kontuzją.

Wielki pech Lewandowskiego. Wypada z gry z powodu kontuzji Fatalne wieści z... czytaj dalej » Bayern poinformował, że Lewandowski nie wróci na boisko wcześniej niż za cztery tygodnie i najprawdopodobniej opuści siedem meczów mistrzów Niemiec i reprezentacji Polski. W profesjonalnej karierze - trwającej od 2006 roku - tak długa pauza mu się nie zdarzyła.

Lewandowski z powodu kontuzji praktycznie w ogóle nie opuszczał spotkań Znicza Pruszków i Lecha Poznań. W Borussii Dortmund przytrafiła mu się jedna przerwa - w marcu 2013 naciągnął więzadło w kolanie. Wrócił po 10 dniach, nie grając w dwóch meczach.

Owszem, kiedy w roku 2014 zamienił Dortmund na Monachium, urazów było więcej, ale nigdy poważne. Według fachowego serwisu "Transfermarkt" przez ten czas Lewandowski cierpiał z powodu jedenastu minikontuzji. Żadna nie zatrzymała go na więcej niż jeden mecz i nie dłużej niż 14 dni.

A były przecież takie urazy, jak złamanie zatoki szczękowej i przegrody nosowej (grał wtedy w specjalnej masce), kontuzja barku w meczu z Realem Madryt z 2017 roku, czy operacja przepukliny w pachwinie, którą przeszedł w okresie świąt Bożego Narodzenia 2019. W tym ostatnim przypadku liczba meczów bez udziału Polaka mogłaby być większa, ale zabieg zaplanowano, gdy w Bundeslidze trwała przerwa w rozgrywkach.