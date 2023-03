"Maksymalna ostrożność". Hiszpanie o przerwie Lewandowskiego

O niedyspozycji kapitana reprezentacji Polski Barcelona poinformowała w poniedziałek. Chodzi o przeciążenie ścięgna podkolanowego lewej nogi. Duma Katalonii nie przesądzała wtedy, jak długa będzie przerwa w grze napastnika, a hiszpańskie media oceniły, że może ona potrwać około 14 dni. Gdyby tak się stało, Lewandowski opuściłby czwartkowy mecz Pucharu Króla z Realem Madryt oraz ligowe starcia z Valencią i Atheltikiem Bilbao.

Barcelona nie chce ryzykować

Potrafią grać bez Lewandowskiego. Imponujący bilans Barcelony Kontuzja i... czytaj dalej » W środę rano o sytuacji Polaka więcej napisało "Mundo Deportivo". "Biorąc pod uwagę kluczowy moment sezonu, Barcelona nie chce ryzykować zdrowiem Lewandowskiego" - napisano, potwierdzając przy tym, że 34-latek na pewno nie zagra w pucharowym starciu z Realem.

"Wygląda też na to, że nie wystąpi z Valencią, bo mimo że kontuzji nie ma, to przeciążenie jest mocne, a samopoczucie Lewandowskiego nienajlepsze. Wolą, żeby wyzdrowiał, był w stu procentach sprawny i nie ryzykował poważniejszego urazu, który mógłby go wykluczyć nawet do końca sezonu" - dodano.

Dziennikarze spekulują przy tym, że Polak mógłby pojawić się na boisku z ławki rezerwowych w meczu w Bilbao (12 marca), bo - jak zauważają - jest to jeden z najtrudniejszych wyjazdów, jakie pozostały Barcelonie w lidze. "Ostrożność będzie jednak maksymalna, bo tydzień później decydujące o mistrzostwie El Clasico" - podkreślono.

Na mecz z Athletikiem, a niewykluczone, że wcześniej do składu Barcelony mają wrócić Pedri i Ousmane Dembele.

Po 23 kolejkach La Liga Barcelona jest liderem tabeli z siedmioma punktami przewagi nad Realem. Sam Lewandowski jest najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek (15 goli).