Wyjątkowa niedziela Lewandowskiego. "To nie tylko dzień meczowy"

Real Sociedad - FC Barcelona. O której mecz Lewandowskiego? Real Sociedad -... czytaj dalej » Dla Lewandowskiego 21 sierpnia 2022 roku to data szczególna. To właśnie tego dnia Polak świętuje swoje urodziny, a dokładnie o 22.00 wyjdzie na murawę w San Sebastian, aby rozegrać wyjazdowe spotkanie przeciwko Realowi Sociedad.

"Spędzę ten dzień robiąc to, co kocham"

"Dzisiejszy dzień to nie tylko dzień meczowy, to także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie mogę dziś być z rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, czyli grając w piłkę nożną - napisał w mediach społecznościowych piłkarz Dumy Katalonii.

"Jestem wdzięczny za wszystko, co osiągnąłem. Pamiętajcie, aby nigdy nie przestać marzyć, ciężko pracujcie i nie poddawajcie się. Marzenia się spełniają" - dodał 34-latek.



View this post on Instagram A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)





132-krotny reprezentant Polski otrzymał także życzenia od swojego obecnego klubu, czyli Barcelony.



@lewy_officialpic.twitter.com/FfWc1Rf9E2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2022





Co ciekawe, o swoim byłym napastniku nie zapomniał również Bayern Monachium, publikując zdjęcie "Lewego" z pucharem za zwycięstwo w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20.



Happy birthday, Lewy! pic.twitter.com/PtB5zx0RD2 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 21, 2022





W tym szczególnym dniu nie mogło też zabraknąć słów wsparcia od żony Anny.

"Sprawiasz, że moje życie jest perfekcyjne. Wszystkiego najlepszego, kochanie" - napisała.