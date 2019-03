"Nie przygotowujemy się szczególnie na Lewandowskiego"

Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców niemieckiej ekstraklasy (17 goli) oraz Champions League (osiem) w tym sezonie.

"Lubię jego styl"

- Do meczu z nim przygotowujemy się tak, jak do spotkań ze wszystkimi innymi rywalami. To świetny napastnik, może jeden z najlepszych na świecie. Lubię jego styl, podoba mi się, jak porusza się po boisku. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby powstrzymać jego i wszystkich innych piłkarzy Bayernu - mówił Brazylijczyk.

W pierwszym spotkaniu w Liverpoolu padł bezbramkowy remis. Zdaniem Juergena Kloppa, szkoleniowca wicelidera Premier League, rewanż będzie wyglądał nieco inaczej niż mecz na Anfield.

- Wtedy Bayern wysoko oceniał naszą formę, dostosował się do niej, podszedł do nas z ogromnym respektem i skupił się na obronie. Prowadził też czasem grę, ale na pewno nie tak często, jak czyniłby to normalnie. Jutro to na pewno będzie wyglądało inaczej. To nam utrudni zadanie, ale za to teraz to my mamy szansę zaprezentować wysoką jakość w defensywie. Wynik jest wciąż sprawą otwartą, a to znaczy, że jesteśmy w dobrej sytuacji. Mamy możliwość awansować i trzeba z niej skorzystać - stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

Bez radosnego powitania

W przeszłości Klopp prowadził drużynę Borussii Dortmund, głównego rywala Bayernu w walce o mistrzostwo Niemiec. W 2013 roku BVB przegrała z Bawarczykami w finale Ligi Mistrzów 1:2.

- Jakiego przyjęcia się spodziewam? Na pewno nie będzie to radosne powitanie... Ale dla mnie to nie jest jakieś niezwykłe miejsce. Rozegraliśmy tu kilka świetnych meczów, kilka przegraliśmy. Lubię tu przyjeżdżać, podoba mi się, jak stadion świeci się na czerwono. To zawsze oznacza, że przed nami ważny, ciekawy mecz - powiedział Klopp.

Z entuzjazmem do środowego rewanżu podchodzą także gospodarze.

- Każdy mecz pucharowy wiąże się z jakimś napięciem, a ten dodatkowo się wyróżnia. To creme de la creme europejskiego i światowego futbolu. Jest presja, ale pozytywna - zapewnił trener Bawarczyków Chorwat Niko Kovac.

Ofensywa Bayernu do poprawy

Dodał, że oczekuje od podopiecznych, w tym Lewandowskiego, lepszej postawy w ofensywie niż trzy tygodnie wcześniej.

- Musimy być bardziej skuteczni i korzystać z okazji, kiedy tylko gdzieś zrobi się więcej miejsca. W kilku ostatnich meczach pokazaliśmy wielkiego ducha i byliśmy bardzo kreatywni, a to z kolei przełożyło się na szanse podbramkowe - ocenił.

Dosadnych słów przed rewanżem użył bramkarz i kapitan Bayernu Manuel Neuer, który rozegra w środę setny mecz w Champions League.

Allianz arena zapłonie

- To jest finał. Allianz Arena zapłonie. Nie możemy się doczekać tego spotkania, nie odczuwamy żadnego strachu. Gramy u siebie o zwycięstwo. Najwyższy czas na to, bo dawno nie udało nam się pokonać w Monachium topowego rywala - podkreślił.

Na stronie internetowej Bayernu przypomniano statystykę mówiącą o tym, iż w 21 z 23 przypadków, kiedy monachijczycy zremisowali pierwszy mecz, później awansowali do kolejnej rundy. Zaznaczono jednak, że za pierwszym razem nie udało się to w sezonie 1980/81, kiedy monachijczycy zremisowali Liverpoolem na wyjeździe 0:0 i u siebie 1:1.

Środowy mecz w Monachium rozpocznie się o godzinie 21.00.