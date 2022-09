Aleja Gwiazd przed Narodowym powiększyła się. Kolejne legendy odcisnęły stopy

Robert Lewandowski w rozmowie z Adrianem Mielnikiem opowiedział, co dał mu transfer do Barcelony.

Aleja Gwiazd Piłki Nożnej to projekt, który jest realizowany od maja 2018 roku na zewnętrznej promenadzie stadionu w pobliżu pomnika trenera Kazimierza Górskiego.

Systematycznie wmurowywane są tam tablice z brązu o wielkości 50 cm na 50 cm. Na każdej znajduje się odcisk stóp lub dłonie uznanych polskich piłkarzy oraz ich autograf.

W przeszłości znalazły się już tam tablice upamiętniające kariery takich piłkarzy, jak Włodzimierz Lubański, Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski, Władysław Żmuda, Gerard Cieślik, Kazimierz Deyna, Włodzimierz Smolarek, Antoni Piechniczek, Jacek Gmoch, Paweł Janas, Lucjan Brychczy, Józef Młynarczyk i Stefan Majewski. W środę do tego grona dołączyły kolejne gwiazdy.

Jako pierwszy odsłonił swoją tablicę Piszczek, ikona Borussii Dortmund.

- Jako dziecko nigdy nie zakładałem, że będę grał w reprezentacji i przez to jak pracowałem, mogłem to marzenie spełnić. Dla mnie było to trochę niewiarygodne, że chłopak z Goczałkowic przeszedł wszystkie szczeble i w końcu mógł zagrać w pierwszej reprezentacji. Dlatego dla mnie zawsze była to wielka duma i to, co dzisiaj się tu wydarzyło tym bardziej napawa mnie wielką dumą - podkreślił 66-krotny reprezentant Polski, który w listopadzie 2019 roku ostatni raz zagrał z orzełkiem na piersi.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Lewandowski, Dudek i Piszczek mają swoje tablice na Alei Gwiazd na PGE Narodowym

W Alei Gwiazd nie mogło zabraknąć również Dudka, uczestnika mistrzostw świata w 2002 roku, który karierę reprezentacyjną zakończył na 62 występach.

- Bardzo wzruszony jestem. Ta początkowa strefa Alei Gwiazd Piłki Nożnej to są osoby, które mnie inspirowały. Te nazwiska są dla mnie naprawdę magiczne. Cała reprezentacja z 1982 roku to są osoby, które wywarły duży wpływ na moją przygodę z piłką, a teraz mogę być obok nich. To wspaniałe uczucie - przyznał w rozmowie z dziennikarzami były znakomity bramkarz Liverpoolu.

Oglądasz Wideo: TVN242 Dudek i Piszczek po dołączeniu do Alei Gwiazd Piłki Nożnej na Narodowym

Organizatorzy na koniec przygotowali creme de la creme, czyli tablicę poświęconą Lewandowskiemu, który jako ostatni z trójki piłkarzy przybył na uroczystość.

- Jest mi niezmiernie miło, jestem dumny z tego, że mogłem znaleźć się na Alei Gwiazd z taki wybitnymi postaciami przy takim stadionie, który cały czas chcę reprezentować. Mam nadzieję, że jeszcze trochę meczów przede mną, trochę bramek i przede wszystkim zwycięstw naszej reprezentacji - powiedział po odebraniu tablicy Lewandowski.

Kapitan Biało-Czerwonych, który w czwartek zagra na Stadionie Narodowym z Holandią w Lidze Narodów z 76 golami w 132 występach jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów polskiej reprezentacji.

Oglądasz Wideo: tvn24 Lewandowski: jestem dumny, że mogłem znaleźć się na Alei Gwiazd

Czwartą tablicę dedykowano reprezentacyjnej arenie, która w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia.