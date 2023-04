"Myśleliśmy, że wpłyną wcześniej". Polskie kluby czekają na pieniądze za Lewandowskiego

Lewandowski powoli kończy premierowy sezon występów w stolicy Katalonii. Wiele wskazuje na to, że zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii. Barcelona, mimo że złapała ostatnio zadyszkę (dwa remisy po 0:0 z rzędu), ma w tabeli 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt (do rozegrania pozostało dziewięć kolejek). Wcześniej wywalczyła Superpuchar Hiszpanii, ale Europy nie podbiła, odpadając z Ligi Mistrzów (już jesienią po fazie grupowej) i Ligi Europy (z Manchesterem United o wejście do 1/8 finału).

34-letni polski napastnik, choć zbiera teraz, podobnie jak cały zespół, cięgi za słabą grę, solidnie spłaca zeszłoroczny transfer, który kosztował Barcelonę 45 mln euro plus pięć w bonusach (o ile zostaną spełnione określone w umowie z Bayernem warunki). W 37 meczach we wszystkich rozgrywkach wbił 27 goli, w tym 17 w lidze hiszpańskiej, w której to Lewandowski zmierza po koronę króla strzelców.

Miliony do podziału

Jego przeprowadzka z Niemiec do Hiszpanii była jednym z najważniejszych piłkarskich wydarzeń 2022 roku na świecie. Przy okazji najwyższą transakcją w historii polskiego futbolu, na której skorzystają również nasze kluby.

Ich konta już zasilają pieniądze z tytułu solidarity payment, tak zwanego mechanizmu solidarnościowego, który regulowany jest przez FIFA. W skrócie zakłada on wynagrodzenie klubów, które wyszkoliły danego zawodnika między 12. a 23. rokiem życia. Chodzi o pięć procent od kwoty transferu, które wylicza się w następujący sposób: 0,25 proc. między 12. a 15. rokiem życia za każdy sezon wyszkolenia i 0,5 proc. od 16. do 23. roku życia.

W przypadku transferu Lewandowskiego do podziału jest 2,25 mln euro (około 10 mln 374 tys. złotych). Najwięcej - według wyliczeń PZPN - przypada Varsovii, gdzie Lewandowski szkolił się w latach 1997-2004 - 564 tysiące euro. Kolejni w zestawieniu są: Lech Poznań (471 tys. euro), Znicz Pruszków (450 tys.), Borussia Dortmund (320 tys.), Delta Warszawa (242 tys.) i Legia Warszawa (200 tys.). To kwoty bez bonusów, które mogą kosztować Barcelonę wspomniane pięć milionów euro. Jeśli zostaną uruchomione, będą liczone oddzielnie na tych samych zasadach.

Źródło: eurosport.pl Płatności dla byłych klubów Lewandowskiego w ramach solidarity payment

"Pierwsza transza przyszła z opóźnieniem"

- Dostaliśmy pierwszą transzę, bo w taki też sposób Barcelona płaci Bayernowi. Na początku roku wpłynęło do nas ponad sto tysięcy euro - mówi eurosport.pl Marcin Grubek, prezes Znicza, skąd Lewandowski w glorii króla strzelców trzeciej i drugiej ligi trafił do ekstraklasy.

Dziś zespół z Pruszkowa bije się o awans do I ligi (drugi poziom rozgrywkowy). Ewentualny sukces byłby idealnym prezentem na stulecie klubu.

- Pierwsza transza przyszła z opóźnieniem, bo miała być w październiku. Nie mamy informacji, kiedy będzie druga. Według nas powinna być najpóźniej we wrześniu tego roku. Póki co zachowujemy spokój. Pieniądze, które dostaliśmy, nie zostały wydane. Będą przeznaczone, jak już mówiłem, na poprawę funkcjonowania klubu. Mamy dobrą kondycję finansową, nie ciążą nam długi. Po sezonie przedstawimy kilka pomysłów, a decyzje podejmie walne zgromadzenie - dodaje Grubek.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski błyszczał w Zniczu i trafił do Lecha

W Varsovii, gdzie Lewandowski spędził siedem lat i nazywano go "Bobkiem", także nie zamierzają na razie wydawać pieniędzy z Barcelony.

- Na przełomie lutego i marca otrzymaliśmy 168 tysięcy euro. Myśleliśmy, że pieniądze wpłyną zdecydowanie wcześniej. Są zamrożone, sezon jeszcze trwa. Po nim usiądziemy i pomyślimy, co z nimi zrobić. Na pewno nie zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, bo budżet jest dopięty. Raczej na konkretny cel, żeby coś zostało, choć boiska ze względu na koszty w Warszawie nie zbudujemy - mówi Adam Kucharczyk, dyrektor do spraw szkolenia Varsovii.

W Delcie, gdzie Lewandowski stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce (w czwartej lidze), też dostali przelew z Hiszpanii. - Będziemy budować pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą. Sto procent pieniędzy, które do nas trafią, pójdzie na ten cel - zapowiadał w sierpniu zeszłego roku prezes warszawskiego klubu Andrzej Trzeciakowski.

"Transfer rozłożony jest na cztery lata"

Rozłożona na transze płatność nieco pokrzyżowała te plany. - Co rok, we wrześniu, powinniśmy otrzymywać jedną czwartą całej kwoty. W naszym przypadku dostaliśmy pierwszą transzę pod koniec stycznia, czyli opóźnienie wyniosło kilka miesięcy. Początkowo myśleliśmy, że kwota wpłynie do nas w całości, w jednej racie. Stąd też chcieliśmy zmienić boisko syntetyczne. Przy podziale na cztery części wygląda to zupełnie inaczej - opowiadał niedawno portalowi sportowefakty.wp.pl Trzeciakowski.

Do Lecha również wpłynęła pierwsza rata (Legia nie odpowiedziała na pytanie redakcji eurosport.pl), choć na księgowych największych polskich klubów sumy te raczej nie robią wielkiego wrażenia.

Co innego dla tych mniejszych. Wszystkie jednak powinny uzbroić się w cierpliwość. - Transfer Lewandowskiego rozłożony jest na cztery lata - zaznacza w rozmowie z eurosport.pl Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha.