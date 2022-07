"Dlatego Lewandowski się go obawia". Niemcy podają, kto blokuje transfer Polaka

Lewandowski ma ważny kontrakt jeszcze przez rok, ale odejść chce już teraz, o czym mówi otwarcie. Jak podają media, Bayern odrzucił już kilka ofert zainteresowanej zawodnikiem Barcelony, choć ta proponowała niemało, bo mówi się nawet o 45 milionach euro.

"Bild" zauważa, że w temacie transferu i tak wiele się zmieniło. Kahn i Salihamidzić są w tej chwili w stanie zasiąść do rozmów z innym klubem, a warto przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu odejście "Lewego" definitywnie wykluczali. Jak podaje "Bild", oni swoje stanowisko złagodzili.

To on jest przeciwny transferowi Lewandowskiego?

"Plan Lewandowskiemu nie wypalił. Do Stanów Zjednoczonych poleci z Bayernem, a nie z Barcą" Nie widać końca... czytaj dalej » Co innego były prezydent, a obecnie członek rady nadzorczej monachijskiego klubu. Gazeta pisze, że największym przeciwnikiem transferu jest Uli Hoeness i podaje, że tak też uważa obóz Lewandowskiego.

"Dlaczego Lewandowski się go boi?" - pyta w swoim artykule "Bild". I odpowiada: były prezydent Bawarczyków wciąż ma wpływ na najważniejsze decyzje. Tak samo jak na Salihamidzicia, którego mianował na stanowisko. Hoeness wyraził stanowcze "nie" dla transferu.

Jak podaje gazeta, współpracownicy Lewandowskiego mają przez to pretensje do Bayernu. Uważają, że twarde stanowisko klubu w kwestii transferu to przejaw "braku wdzięczności" dla tego, co piłkarz zrobił dla Bayernu przez osiem lat.

Hoeness w kwestii transferu Lewandowskiego publicznie zabrał głos tylko raz. W połowie maja wyznał, że sprzedaż Polaka już tego lata mogłaby być opcją tylko wtedy, "gdyby znalazł się zawodnik, który mógłby go zastąpić za podobną kwotę".

Do tej pory taki się w klubie nie pojawił.

Źródło: Getty Images Uli Hoeness i Robert Lewandowski

Lewandowski wraca do treningów

W hiszpańskich i niemieckich mediach pojawiają się informacje, że Barcelona złoży wkrótce kolejną ofertę, która spełnia oczekiwania Bayernu (mówi się o kwocie 50-60 milionów euro). Z drugiej strony Lewandowski ma być coraz bardziej pogodzony się z tym, że zostanie w Monachium.

We wtorek Polak musi stawić się na treningu w Niemczech. Jeśli temat transferu nagle nie przyspieszy, to zawodnik najprawdopodobniej poleci z drużyną na przedsezonowe tournee po USA, a wówczas szanse na transfer spadną jeszcze bardziej.