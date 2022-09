Nie było lepszego od Lewandowskiego. Zieliński także wyróżniony za występ w Lidze Mistrzów

Trener Barcelony rozpływa się w zachwytach nad Lewandowskim Zasłużone... czytaj dalej » To był polski wieczór w Lidze Mistrzów. W środę Lewandowski wbił trzy gole w premierowym występie w tych rozgrywkach w barwach Barcelony, a jego zespół pokonał Viktorię Pilzno aż 5:1 (w drugim spotkaniu grupy C Inter przegrał u siebie z Bayernem Monachium 0:2).

Tego samego dnia zachwycił też Zieliński, pomocnik Napoli, który w meczu przeciwko Liverpoolowi zdobył dwie bramki, a przy innej asystował. Włoska drużyna wygrała 4:1 i jest wiceliderem grupy A. Prowadzi Ajax Amsterdam, który rozbił Rangers 4:0.

Lewandowski i Zieliński w drużynie kolejki LM

Reprezentanci Polski, bohaterzy swoich zespołów, w nagrodę znaleźli się w drużynie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, o czym poinformował oficjalny profil Champions League na Twitterze.

Oprócz Lewandowskiego i Zielińskiego wyróżnieni zostali: bramkarz Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb), obrońcy Alex Grimaldo (Benfica), Ruben Dias (Manchester City), Abakar Sylla (Club Brugge) i Joao Cancelo (Manchester City), wśród pomocników: Marcus Edwards (Sporting) i Mohammed Kudus (Ajax), u napastników: Leroy Sane (Bayern) oraz Marjan Szwed (Szachtar Donieck).



Stars of the show on Matchday 1 #UCLTOTW@PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

Lewandowski, który uzbierał łącznie 89 goli w LM (zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów za Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo - odpowiednio 125 i 140 bramek), został również wybrany najlepszym piłkarzem kolejki.