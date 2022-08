Hiszpanie zachwyceni duetem Barcelony. "Nie można lepiej rozpocząć meczu"

5.08 | Robert Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie.

Lewandowski: gra w Barcelonie to wielkie wyzwanie

BARCELONA - PUMAS UNAM. RELACJA

Lewandowski szalał na Camp Nou. Barcelona wywalczyła pierwsze trofeum Robert... czytaj dalej » Barcelona w meczu o Puchar Gampera zdemolowała, wygrała 6:0. Było efektownie, niekiedy fantazyjnie i z pełną kontrolą od pierwszych minut.

"Nie można lepiej rozpocząć meczu, niż strzelić cztery gole w 18 minut. A jeśli trzy z nich zrodziły się z magii połączenia dwóch ludzi w pierwszym meczu na Camp Nou, to kibice mają prawo mierzyć wysoko" - napisał w pomeczowej laurce dla Lewandowskiego i 19-letniego Hiszpana dziennik "Sport".

"Diabelskie podanie" Pedriego, gol Lewandowskiego

Ten pierwszy już po trzech minutach gry dał Barcelonie prowadzenie. Podawał mu Pedri, Lewandowski oszukał bramkarza, a następnie z wielkim luzem trafił do bramki z ostrego kąta. Maestria.

@lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou!





"Diabelskie podanie Pedriego pomogło Lewandowskiemu w zyskaniu przestrzeni za obroną i strzeleniu pierwszego gola w koszulce Barcelony" – tak kataloński dziennik opisał trafienie Polaka.

Magii nie brakowało później, gdy w rolach głównych wystąpił już Pedri. "Lewy" odwdzięczył się mu najpierw sprytnym podaniem, między obrońców. Zrobiło się 2:0.

The definition of class





"Niesamowite dotknięcie Lewandowskiego"

"Dwie minuty później zamienili się rolami, tym razem to Lewandowski niesamowitym dotknięciem piłki umożliwił Pedriemu zwieść całą defensywę rywali" – "Sport" kontynuuje zachwyty nad pracą duetu w niedzielnym spotkaniu.

Najefektowniej było później, gdy Polak podał młodszemu koledze piętą. Pedri strzelił na 4:0 (wcześniej dał o sobie znać Dembele, po przerwie swoje trafienia dołożyli Aubameyang i De Jong).

"Połączenia tych dwóch dało trzy gole w pierwszej połowie. Ludzie, którzy przyszli na Camp Nou, żeby obejrzeć prezentację zespołu, byli zachwyceni" – podsumowano.

Występ Barcelony opisano mianem "spektakularny". Taki tytuł widnieje w poniedziałek na okładce dziennika. "Połączenie Lewandowski - Pedri zachwyciło w pierwszej połowie" - czytamy.

"Pokaz" - to z kolei tytuł okładki "Mundo Deportivo". "Barcelona zaprezentowała się przed 83021 kibicami na Spotify Camp Nou z pogromem i grą, które rozbudzają nadzieje" - podkreślają dziennikarze.

Źródło: "Sport", "Mundo Deportivo" Lewandowski i Pedri. Połączenie doskonałe, Hiszpanie zachwyceni

Lewandowski, jeden z pięciu zawodników pozyskanych przez Barcelonę latem, został wybrany najlepszym graczem niedzielnego spotkania.

Barcelona - Pumas 6:0

(Lewandowski 3', Pedri 5' i 19', Dembele 10', Aubameyang', De Jong 84')