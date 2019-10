Strzelają jak natchnieni. Polacy na podium klasyfikacji Złotego Buta

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Zasady walki o Złotego Buta są proste. Ligi na Starym Kontynencie na podstawie swojej rangi zostały podzielone na trzy grupy. W najsilniejszych pięciu (obecnie Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy) współczynnik za jednego zdobytego gola wynosi "2", w kolejnych 22, w tym polskiej ekstraklasie, "1,5", a w tych najsłabszych "1". Oznacza to oczywiście, że zdobywca największej liczby bramek niekoniecznie musi zgarnąć statuetkę.

Lewandowski drugi, Wilczek trzeci

O wyczynach Lewandowskiego na starcie sezonu powiedziano i napisano już wszystko zarówno w polskich, jak i światowych mediach. Skupmy się więc na najważniejszym - kapitan kadry Jerzego Brzęczka, strzelając w sobotę gola w dziewiątym kolejnym meczu ustanowił rekord Bundesligi i odnotował trafienie numer 13.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzelający 13. gola w sezonie

Hiszpanie chwalą Lewandowskiego. "Napastnik, który ukradnie Złotego Buta Messiemu" Robert... czytaj dalej » 26 punktów daje mu obecnie drugie miejsce w klasyfikacji europejskiego Złotego Buta. Drugie, bo aż 28 trafień dla Flory Tallin zanotował Erik Sorga. Wynik 20-latka owszem jest imponujący, są jednak dwa duże "ale" - liga estońska gra systemem wiosna-jesień, a to oznacza, że za moment kończy sezon, a dodatkowo jej współczynnik to ledwie "1". Sorga dla Lewandowskiego zagrożeniem zatem nie będzie. Przy tempie Polaka, możemy śmiało zakładać, że "Lewy" wysunie się na prowadzenie już za tydzień, najdalej za dwa.

Poważniejszym konkurentem dla RL9 powinien być Wilczek. Trafienia w lidze duńskiej warte są 1,5 punktu, ale były napastnik Piasta strzela jak natchniony i uzbierał już 14 goli. Sprawę skomplikował sobie jednak sam, bo w niedzielę obejrzał czerwoną kartkę i może czekać go dłuższy rozbrat z murawą.

Immobile i Vardy pod obserwacją

Historia europejskiego Złotego Buta wskazuje jasno - po końcowy triumf sięgają zawodnicy z pięciu najsilniejszych lig. Zerknijmy zatem głębiej. Obecnie najbliżej Lewandowskiego są Ciro Immobile, który strzelił dla Lazio 10 goli (20 punktów) i Jamie Vardy, zdobywca dziewięciu bramek dla Leicester City (18 punktów).

Źródło: Getty Images Ciro Immobile może być najgroźniejszym rywalem Roberta Lewandowskiego

Tytułu broni Leo Messi (36 goli), który wygrywał plebiscyt aż sześciokrotnie. Argentyńczyk po problemach zdrowotnych strzelał jednak na razie tylko dwukrotnie, więc szansa przed Lewandowskim jest ogromna.

Ewentualny triumf byłby dla 31-latka największym indywidualnym osiągnięciem w karierze. Bo piąty tytuł króla strzelców Bundesligi wydaje się niezagrożony (drugi Timo Werner ma sześć goli). I to mimo że do zakończenia rozgrywek jeszcze wiele miesięcy i 25 meczów do rozegrania.