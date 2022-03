W końcu dobre wiadomości dla kibiców reprezentacji Polski

Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski zagra ze Szwedami

22.03 | Robert Lewandowski o polskich piłkarzach grających w lidze rosyjskiej. - To ciężki temat - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

Zobacz, co powiedział Czesław Michniewicz podczas konferencji prasowej przed meczem Szkocja - Polska.

Polska - Szwecja - kiedy mecz? Finał baraży o MŚ 2022 w Katarze Polska - Szwecja... czytaj dalej » Polacy mieli tego dnia ćwiczyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie przed południem, ale zajęcia przełożono na godzinę 17. Trwały one około półtorej godziny. Biało-Czerwoni ćwiczyli m.in. stałe fragmenty gry, w tym również rzuty karne. Z drużyną trenowali już Lewandowski i Glik.

Bez Żurkowskiego i Piątka

Kapitan reprezentacji, który w ostatnich dniach był oszczędzany i nie zagrał w spotkaniu towarzyskim w Glasgow ze Szkocją (1:1), od ponad tygodnia miał problem z więzadłem pobocznym kolana.



Jeszcze w sobotę napastnik Bayernu część ćwiczeń wykonywał indywidualnie, ale w niedzielę trenował już normalnie z drużyną. Podobnie jak nieobecny dzień wcześniej Glik, narzekający w poprzednich dniach na naciągnięty mięsień dwugłowy.

Do zajęć powrócił też Mateusz Wieteska, u którego po stłuczeniu głowy w ostatnim meczu ligowym podejrzewano wstrząśnienie mózgu. Przeprowadzony w piątek rezonans magnetyczny nie wykazał żadnych kłopotów.

Tak jak w sobotę w zajęciach zabrakło Szymona Żurkowskiego i Krzysztofa Piątka. Pomocnik Empoli ma problem z mięśniem przywodzicielem, a zdobywca wyrównującej bramki na Hampden Park w czwartkowym meczu ze Szkocją musiał mieć zszywaną ranę na wysokości ścięgna Achillesa, która jest skutkiem potyczki w Glasgow. W jego przypadku - jak podkreślił team manager reprezentacji Jakub Kwiatkowski - trwa wyścig z czasem.

- Wierzymy, że tę walkę wygra i będzie do dyspozycji selekcjonera. My musimy ten 23-osobowy skład kadry zgłosić jutro do północy. Decyzje ostateczne selekcjoner będzie podejmował po ostatnim treningu - przekazał w rozmowie z reporterką TVN24.

Już w piątek okazało się, że w finale baraży wykluczony jest występ Bartosza Salamona i Arkadiusza Milika.



Obrońca Lecha Poznań opuścił zgrupowanie i wyjechał do Włoch na konsultację medyczną uszkodzonego mięśnia przywodziciela. Z kolei napastnik Olympique Marsylia doznał w Szkocji naderwania mięśnia dwugłowego uda, co wyklucza go z gry na około dwa tygodnie. Na razie zawodnik pozostanie na zgrupowaniu i będzie poddany zabiegom rehabilitacyjnym.

Kiedy ostatni trening przed meczem?

W poniedziałek odbędą się oficjalne treningi Polaków i Szwedów oraz konferencje prasowe obu zespołów. Początek zajęć Biało-Czerwonych zaplanowano na godz. 17.

Wtorkowy finał barażowy na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godz. 20.45 - w przypadku remisu będzie dogrywka i ewentualnie rzuty karne. Zwycięzca pojedzie na mundial do Kataru.