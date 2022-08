Po głośnym transferze z Bayernu Monachium na barkach kapitana reprezentacji Polski od razu spoczęła ogromna presja. Katalończycy zainwestowali w niego ponad 50 mln euro, licząc na to, że rozwiąże ich problemy na pozycji środkowego napastnika.

Lewandowski w pierwszych meczach stanął na wysokości zadania, strzelając cztery gole w trzech ligowych występach. W Hiszpanii tyle samo ma na koncie tylko Borja Iglesias z Realu Betis. O jedno trafienie mniej zaliczył Karim Benzema z Realu Madryt.

Lewandowski nie zapomina o Bundeslidze. "Przywiózł ze sobą logotyp" Robert... czytaj dalej »

Przeraża rywali

Katalońscy dziennikarze są zachwyceni dotychczasową formą naszego rodaka.

"Statystyka Lewandowskiego, która przeraża rywali" - napisano na portalu stacji TV3 Catalonia po spotkaniu z Realem Valladolid.

O jaką statystykę chodzi?

TV3 Catalonia powołuje się na kataloński program radiowy "LaTdT", który wyliczył, że jak dotąd połowa celnych strzałów Lewandowskiego w hiszpańskiej ekstraklasie przyniosła Barcelonie gole. Wedle przedstawionych danych Polak łącznie oddał jedenaście uderzeń w trzech oficjalnych spotkaniach. Dwa z nich minęły bramkę, po jednym piłka bezpośrednio trafiła w słupek, a osiem pozostałych to strzały celne, z czego cztery znalazły drogę do siatki.

"Życiorys Polaka był gwarantem, że Barca podpisała kontrakt z napastnikiem o udokumentowanej skuteczności, a liczby nadal to potwierdzają" - dodano.



El laboratori de @Carles_Domenech i @marcdomenech13



LEWANDOWSKI DECISIU



11 rematades en tres partits de lliga

8 entre els tres pals

1 al pal

2 fora

4 gols pic.twitter.com/PLGSAggyzI — LaTdT (@LaTdT) August 28, 2022





"Jak dotąd jest spektakularny. Jeśli Lewandowski będzie grać tak dalej, stanie się głównym kandydatem do zdobycia Złotego Buta po raz trzeci z rzędu" - podkreślają katalońscy dziennikarze. Przy okazji zwracają jednak uwagę, że rywale w Europie również nie zwalniają tempa. Erling Haaland (Manchester City) i Neymar (PSG) mają już po sześć goli.

Źródło: Getty Images Lewandowski znów dwa razy trafił do siatki

Perfekcjonista w każdym calu

Hiszpańskie media są pod wrażeniem nie tylko strzeleckich osiągnięć Polaka. Chwalą go również za to, że z miejsca stał się prawdziwym liderem zespołu. W trwającym sezonie już kilkukrotnie widzieliśmy, jak podpowiada młodszym kolegom na boisku. Czuje się odpowiedzialny, by gra Barcelony rozwijała się w każdym aspekcie.

- Gole to nie wszystko. Doceniam jego pracę na boisku, świetnie zaczyna pressing, cofa się, by pomóc, ma apetyt na wygrywanie, robi różnicę nie tylko dzięki bramkom. Cudownie mieć go w zespole. To urodzony, naturalny lider i wzór dla całej drużyny. Dzieli się swoimi obserwacjami ze sztabem, z młodszymi kolegami, podpowiada, co możemy poprawić - chwalił swojego podopiecznego trener Xavi po meczu z Realem Valladolid.

FC Barcelona rozegra kolejne ligowe spotkanie już w najbliższą sobotę. 3 września zmierzy się na wyjeździe z Sevillą.