Lewandowski w nowych realiach. Może pożegnać się z Ligą Mistrzów najszybciej od wielu lat

34-letni kapitan reprezentacji Polski zapragnął nowych wyzwań. Po 12 wybitnych latach w Niemczech (cztery w Borussii Dortmund i osiem w Bayernie Monachium) postawił na spełnienie marzenia i przeniósł się do Hiszpanii. Przekonał go Xavi i projekt nowej, wielkiej Barcelony.

I rzeczywiście, wydaje się, że przyszłość należy do Dumy Katalonii, ale może się okazać, że już w pierwszych miesiącach w nowym klubie Lewandowski będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę.

Demolka w Paryżu. "Messi, po prostu niemożliwe" Dziewięć goli w... czytaj dalej » Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona stoi pod ścianą. Tylko cztery wywalczone punkty sprawiają, że nie ma już losu we własnych rękach, a ewentualny awans rozpatrywać można w kategorii cudu.

By Lewandowski i spółka znaleźli się wśród najlepszych 16 drużyn Europy musi zostać spełnionych kilka warunków. W środę musi wygrać na Camp Nou z Bayernem i liczyć, że wcześniej Inter nie pokona na własnym boisku Viktorii Pilzno. Jeśli to się uda, w ostatniej kolejce Barcelona będzie musiała wygrać z Viktorią i liczyć, że Inter nie pokona Bayernu. Słowem: Katalończycy w dwóch kolejkach muszą zdobyć co najmniej cztery punkty więcej od Interu. A to wydaje się misją niemożliwą. W Hiszpanii nadzieja jeszcze jednak nie umarła i tamtejsi dziennikarze znaleźli sześć powodów, by w ten cud wierzyć.

10 lat w fazie pucharowej

Choć sam Lewandowski nie zawodzi i strzelił w bieżącej edycji LM już pięć goli, to wisi nad nim widmo pożegnania się z rozgrywkami już jesienią. A taka sytuacja nie miała miejsca od dekady, dokładnie od sezonu 2011/2012, kiedy w barwach Borussii Dortmund debiutował w piłkarskim raju. Wtedy BVB za sterami zajęło ostatnie miejsce w grupie z Arsenalem, Marsylią i Olympiakosem.

Już w kolejnych rozgrywkach rozpoczęła się seria, która wciąż jeszcze trwa. Lewandowski wyszedł z grupy i dotarł do samego finału, w którym uległ Bayernowi.

Aż do minionego sezonu 10 razy z rzędu notował występy w fazie pucharowej. Łącznie z BVB i Bayernem raz odpadał w 1/8 finału, czterokrotnie w ćwierćfinale, trzykrotnie w półfinale oraz dwa razy grał w finale - raz przegrał i raz wygrał.

Aktualnie rozgrywa 12. sezon w Champions League. Uzbierał aż 91 goli, co daje mu trzecie miejsce na liście wszech czasów, tylko za Cristiano Ronaldo (140) i Leo Messim (129).

Najskuteczniejsi w historii Ligi Mistrzów 1. Cristiano Ronaldo 140 2. Lionel Messi 129 3. Robert Lewandowski 91 4. Karim Benzema 86 5. Raul Gonzalez 71

Kolejne sezony Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów:

Sezon 2011/2012 (Borussia) - ostatnie miejsce w grupie z Arsenalem, Marsylią i Olympiakosem

Sezon 2012/2013 (Borussia) - przegrany finał z Bayernem Monachium

Sezon 2013/2014 (Borussia) - przegrany ćwierćfinał z Realem Madryt

Sezon 2014/2015 (Bayern) - przegrany półfinał z Barceloną

Sezon 2015/2016 (Bayern) - przegrany półfinał z Atletico Madryt

Sezon 2016/2017 (Bayern) - przegrany ćwierćfinał z Realem Madryt

Sezon 2017/2018 (Bayern) - przegrany półfinał z Realem Madryt

Sezon 2018/2019 (Bayern) - przegrana w 1/8 finału z Liverpoolem

Sezon 2019/2020 (Bayern) - triumf po finale z PSG

Sezon 2020/2021 (Bayern) - przegrany ćwierćfinał z PSG

Sezon 2021/2022 (Bayern) - przegrany ćwierćfinał z Villarreal

Sezon 2022/2023 (Barcelona) - ?