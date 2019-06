Wpadli na siebie przez przypadek. "W mieście, w którym mieszka 21 milionów ludzi"

Lewandowski po meczu z Izraelem: wróciliśmy do tego, co...

Video: Eurosport

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

