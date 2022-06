Były trener Barcelony nie jest zwolennikiem zatrudniania Lewandowskiego

Robert Lewandowski czeka na transfer do Barcelony

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie końca swojej przygody z Bayernem Monachium. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron - powiedział na konferencji kapitan reprezentacji Polski. Jego słowa rezonują w całym piłkarskim świecie. Teoretycznie - jego kontrakt z mistrzem Niemiec jest ważny jeszcze przez rok. Jednak trudno w praktyce sobie wyobrazić współpracę, której nie widzi on sam.

Sytuacja dotycząca przyszłości Lewandowskiego zaczyna powoli przypominać opery mydlane z udziałem m.in. Neymara czy Kyliana Mbappe. Polak chce zmienić pracodawcę i przenieść się do Barcelony, ale szefostwo Bayernu Monachium na każdym kroku powtarza, że nadal widzi go w zespole i napastnik wypełni kontrakt obowiązujący do czerwca 2023.

Zapewne jedyną przeszkodą są pieniądze. Według niemieckich mediów, w stolicy Bawarii czekają na ofertę opiewającą na 50 milionów euro, by w ogóle usiąść do rozmów z przedstawicielami Barcelony. Z jednej strony to dużo pieniędzy za piłkarza, który w sierpniu skończy 34 lata, a jego umowa wygasa za dwanaście miesięcy. Z drugiej, trudno znaleźć lepszego napastnika za podobną kwotę, na dodatek gwarantującego kilkadziesiąt goli w sezonie.

"Lewandowski ma już swoje lata"

Niemiecki dziennikarz zdradza, ile pieniędzy Bayern chce za Lewandowskiego Dzień bez... czytaj dalej » Teraz głos w sprawie ewentualnego transferu "Lewego" do klubu ze stolicy Katalonii, zabrał Ronald Koeman, który wystąpił w programie stacji TV 3 Vaques Sagrades.

- Lewandowski to wspaniały piłkarz, gwarancja goli, ale ma już swoje lata… bodaj 35? Mam wątpliwości, czy powinno się za niego płacić 50-60 milionów euro, a do tego dochodzi jeszcze pensja – powiedział Holender.

- Być może zostały mu dwa lata gry na dobrym poziomie, ale ja nie podjąłbym się decyzji w sprawie jego pozyskania – podkreślił.

"Barcelona żyje przeszłością"

Zdaniem hiszpańskich mediów, obecny trener Barcelony Xavi, widzi Lewandowskiego w roli środkowego napastnika, którego będzie wspierało dwóch zawodników pełniących rolę skrzydłowych bądź cofniętych napastników: Ferran Torres i Ansu Fati. Oznacza to, że szkoleniowiec konsekwentnie zamierza hołdować systemowi 4-3-3 i legendarnej już "tiki-tace", polegającej na jak najdłuższym utrzymywaniu się przy piłce i wymianie wielu podań, najczęściej po ziemi.

- Barcelona żyje przeszłością grając 4-3-3 i stosując tiki-takę. Futbol się zmienia, jest szybszy i bardziej fizyczny. Kiedy graliśmy innym systemem, to dominowaliśmy i przez kilka miesięcy prezentowaliśmy najlepszą piłkę od lat – nawiązał do swojej pracy na Camp Nou Koeman, gdy stawiał na grę trójką obrońców i wspierających ich wahadłowych.

Według nieoficjalnych informacji, Lewandowski chce, by kwestia transferu została rozwiązana do 12 lipca, kiedy ma się stawić na pierwszym treningu Bayernu.