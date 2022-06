Barcelona z nową ofertą za Lewandowskiego. "Wchodzimy w ważne dni negocjacji"

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Włoski dziennikarz przekazał na swoim kanale w serwisie YouTube, że najnowsza propozycja Barcelony wynosi gwarantowane 35 milionów euro i ewentualne 5 mln w bonusach. Wedle jego informacji, uzyskanie dodatkowej kwoty wiąże się jednak z dużymi wymaganiami. Bayern stosował podobną strategię, negocjując transfer Sadio Mane z Liverpoolu. Przewiduje się, że Bawarczycy nie zadowolą się ofertą poniżej gwarantowanych 40 mln euro.

Media: transfer Lewandowskiego trudny do realizacji Transfer Roberta... czytaj dalej » Poprzednia oferta Dumy Katalonii, odrzucona przez mistrzów Niemiec, wynosiła 32 miliony euro i dodatkowych pięć w postaci bonusów.

Barcelona priorytetem "Lewego"

Saga transferowa z udziałem Lewandowskiego trwa już od tygodni, lecz jej zamknięcie nie jest łatwe z uwagi na skomplikowaną sytuację finansową katalońskiego klubu. Kapitanem reprezentacji Polski poważnie interesują się również inne wielkie drużyny, ale muszą cierpliwie czekać. Jego pierwszym wyborem jest bowiem ekipa z Camp Nou.

- To prawda, że ​​inne kluby, w szczególności Chelsea, są zainteresowane. Paris Saint-Germain również bacznie monitoruje sytuację. Jednak ze strony Lewandowskiego odpowiedź była zawsze taka sama: czeka na Barcelonę. Teraz to ona musi znaleźć porozumienie z Bayernem, dlatego wkraczamy w ważne dni negocjacji, choć nie są one jeszcze na końcowym etapie - wyjaśnił Romano.

Szefowie klubu z Monachium wciąż starają się przekonać Polaka do zmiany decyzji i oczekują go na pierwszym treningu przed nowym sezonem. Lewandowski w poprzednim tygodniu osobiście rozmawiał na Majorce z dyrektorem sportowym Bayernu Hasanem Salihamidziciem. Polak przekazał mu, że nadal pragnie zmienić barwy klubowe.