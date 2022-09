Lewandowski i Haaland używają naturalnych radarów. Wyniki badań

Lewandowski i Haaland to czołowi napastnicy świata

Robert Lewandowski w piątek został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz FC Barcelony. Napastnik na oczach fanów podpisał umowę z klubem i dał popis piłkarskich umiejętności. Do kibiców Lewy zwrócił się po katalońsku.

Pierogi zostały w plecaku, koszulki "Lewego" wciąż nie mają. Kibice, którzy w niedzielnym meczu Barcelony z meksykańskim Pumas UNAM w ramach Pucharu Gampera pojawili się na stadionie między innymi po to, by złożyć Polakowi nietypową propozycję wymiany, o zorganizowanej przez siebie akcji opowiedzieli reporterowi TVN24.

Para kibiców mówi o transparencie skierowanym do Lewandowskiego

Para kibiców mówi o transparencie skierowanym do Lewandowskiego

"Statystyka Lewandowskiego, która przeraża rywali" Robert... czytaj dalej » Profesor wyliczył, że najlepsi napastnicy świata, m.in. Erling Haaland i Robert Lewandowski, używają naturalnych radarów o wielkiej mocy obliczeniowej.

Jordet, znany też z pracy na temat psychologii wykonywania rzutów karnych, przez cały sezon obserwował piłkarzy Arsenalu Londyn i wyliczył, że napastnicy klubu podnoszą wzrok, skanując sytuację, średnio 0,28 raza na sekundę.

Kilku wybitnych

Podczas obserwacji Erlinga Haalanda zauważył, że on on robi to w interwale 0,30-0,50 razy na sekundę.

- Już przed kilku laty, obserwując go, zauważyłem większą częstotliwość oceny sytuacji. Podobnie jest u kilku innych najlepszych napastników, jak Harry Kane, Robert Lewandowski czy Kylian Mbappe. Oni skanują i oceniają sytuacje znacznie częściej niż inni, a zbierane na kilku poziomach jednocześnie informacje decydują o zajęciu najlepszej pozycji strzeleckiej, a równocześnie jeszcze obserwują bramkarza - wyjaśnił Jordet.

Wrodzony radar

Jego zdaniem piłkarze ci do zbierania informacji używają rodzaju wrodzonego, naturalnego radaru i dlatego są tak skuteczni.

"Obraz sytuacji na boisku zmienia się tak szybko, że ich mózgi same obliczają wszystkie możliwości, a także przewidują kolejne ruchy innych piłkarzy. Inni natomiast nie potrafią przetworzyć tylu informacji na raz, ponieważ nie posiadają takiej mocy obliczeniowej" - skomentował wyniki swoich badań na łamach dziennika "Verdens Gang".