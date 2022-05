Lewandowski: na dziś pewne jest, że moja historia z Bayernem dobiegła końca

Pierwszy mecz Polacy rozegrają już w środę z Walią we Wrocławiu o godz. 18. Będzie to 28. w historii spotkanie Biało-Czerwonych w stolicy Dolnego Śląska.

Robert Lewandowski o przyszłości w Bayernie

Lewandowski został zapytany najpierw o jego przyszłość klubową.

- Na dziś pewne jest, że moja historia z Bayernem dobiegła końca - powiedział. - Nie wyobrażam sobie po tym, co się stało w ostatnich miesiącach, naszej dalszej dobrej współpracy. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może. (...) Teraz jest czas na reprezentację, na tym chcę się skupić. A po ostatnim meczu będę mógł powiedzieć więcej konkretów - stwierdził "Lewy".

Potem kapitan Biało-Czerwonych skupił się już na kadrze i na najbliższym meczu.

- Wiemy, że Walia to bardzo dobra drużyna, ma świetnych zawodników. Od roku nie przegrali meczu. Jak nawet będą mieli roszady w składzie, to musimy być gotowi. Zawsze pokazywali się z dobrej strony. To dla nas będzie wyzwanie - ocenił.

Czesław Michniewicz o Lewandowskim

Trener Czesław Michniewicz zapewnił, że Lewandowski na pewno zagra w pierwszym składzie we Wrocławiu.

- Musimy zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz. Chcemy zagrać w optymalnym, najmocniejszym składzie - zapewnił selekcjoner.

Źródło: PAP/EPA Trener Czesław Michniewicz i Robert Lewandowski na konferencji prasowej

Michniewicz odniósł się także do przyszłości klubowej Lewandowskiego.

- Ja to bym widział Roberta w Liverpoolu, bo jestem kibicem tej drużyny - zażartował trener. - Ja się nie martwię o Roberta. Wiem, że gra dziś w fantastycznym klubie. Tworzył historię całej Bundesligi i Bayernu. Na to wygląda dzisiaj, że Bayern wykorzysta ten rok kontraktu i Robert będzie musiał zostać. Jestem przekonany, że niezależnie, czy to będzie Barcelona, czy inna drużyna, to będzie grał w wielkim klubie - analizował.

- Im wcześniej się to wyjaśni, tym lepiej dla Roberta, bo będzie miał czystą głowę i skoncentruje się na pracy. Do mistrzostw świata jest dużo czasu. Jestem przekonany, że nowy bodziec w postaci zmiany ligi i otoczenia tylko korzystnie wpłynie na Roberta i będzie mógł realizować swoje marzenia. A wiemy, że chce zdobyć mistrzostwo świata z reprezentacją i Złotą Piłkę. Także spełniamy marzenia - zakończył ten wątek uśmiechnięty Michniewicz.

Maraton Polaków

Pierwotnie Polska z Walią miała zagrać 6 czerwca, ale z powodu przełożenia meczu Szkocji z Ukrainą w barażach mistrzostw świata, ze zwycięzcą którego o bilety na mundial zmierzy się zespół trenera Ryana Giggsa, spotkanie we Wrocławiu odbędzie się pięć dni wcześniej.

To będzie początek maratonu podopiecznych selekcjonera Czesława Michniewicza, bo później czeka ich starcie z Belgią w Brukseli (8 czerwca), z Holandią w Rotterdamie (11 czerwca) i na koniec z Belgią w Warszawie (14 czerwca).

- Dla każdej reprezentacji będzie to wyzwanie - zauważył Lewandowski. - Chcemy wygrać pierwszy mecz z Walią i pojechać na następne spotkania po punkty. Gramy z bardzo mocnymi zespołami. bo Belgowie i Holendrzy to topowe marki. To jest Liga Narodów, oczywiście wyniki są priorytetem, ale koncentracja niektórych reprezentacji może nie być na najwyższym poziomie. Tu upatruję naszej szansy na punkty - zakończył kapitan Biało-Czerwonych.