Co robią zawodnicy Bayernu, gdy nie grają w piłkę? "Lewy" może liczyć na pomoc córki

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Bundeslidze grozi katastrofa w przypadku zakończenia sezonu. "Przestaniemy istnieć" Dyrektor... czytaj dalej » Kapitan reprezentacji Polski i tak nie mógłby zagrać w najbliższych meczach – wszystko z powodu pęknięcia kości piszczelowej, którego doznał w trakcie pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea. Mówiło się, że gotowy do gry będzie dopiero 4 kwietnia, na ligowy hit z Borussią Dortmund. Oczywiście nie wiadomo, czy wspomniany mecz również się odbędzie, nawet w innym terminie – wszystko z powodu pandemii koronawirusa, którego epicentrum obecnie znajduje się w Europie.

Pompki z córką na plecach

Rozgrywki zostały zawieszone, ale Lewandowski robi wszystko, co w jego mocy, by czym prędzej dojść do siebie i być w pełni gotowym na ewentualny powrót Bundesligi. Polak zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym ćwiczy w swojej domowej siłowni. "Lewy" robi pompki, a na jego plecach leży córka Klara. "To 10 dodatkowych kg" – zauważył dziennik "Bild".



Heavy trainings at home #homeoffice #familytime #workout A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9) on Mar 15, 2020 at 7:57am PDT





Co robili inni piłkarze Bayernu? Dla przykładu, pomocnik Thiago Alcantara zrobił synowi w ogrodzie prawdziwy trening piłkarski i uczył go dryblingu. Później udał się z żoną i siostrą na spacer ulicami Monachium.



Ellas. y Múnich @alcantarathaisa @juliavigas A post shared by Thiago Alcantara (@thiago6) on Mar 7, 2020 at 7:39am PST





Z kolei Leon Goretzka postanowił się zrelaksować przy książce.



Machen wir das Beste draus .. A post shared by Leon Goretzka (@leon_goretzka) on Mar 15, 2020 at 4:01am PDT





Zupełnie inną aktywnością wykazał się David Alaba. Wszechstronny zawodnik z Austrii postanowił pół żartem, pół serio nagrać vloga "David Alaba 24/7". W pierwszym odcinku odwiedził swoją siostrę w studiu nagraniowym.



Episode 1 - w/ @rosemayalaba, sister & musician. At the studio of @adrianlouiswhothatbe. A post shared by David Alaba (@da_27) on Mar 1, 2020 at 10:05am PST





Decyzja dotycząca dalszej części sezonu bądź całkowitego zawieszenia rozgrywek Bundesligi powinna zapaść pod koniec marca.