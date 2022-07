"Euforyczne" powitanie Lewandowskiego i Barcelony w Dallas

Lewandowski przemówił do kibiców po meczu z Realem Robert... czytaj dalej » Katalończycy wylądowali w Dallas w niedzielę. Przed hotelem, w którym zatrzymali się, czekał tłum kibiców. Gazeta "Mundo Deportivo" pisała o "euforii, która rozpętała się w Dallas".

Lewandowski oklaskiwany

"Wszyscy piłkarze byli oklaskiwani, zwłaszcza Lewandowski i Pique oraz oczywiście Xavi (trener - red.)" - zaznaczył dziennik, który zwrócił uwagę, że miejscowi fani Barcelony przy okazji świętowali odniesione dzień wcześniej w Las Vegas zwycięstwo nad Realem Madryt (1:0). W tym spotkaniu w nowych barwach zadebiutował Lewandowski, który wystąpił w podstawowym składzie i rozegrał 45 minut.

Była to druga wygrana Dumy Katalonii na zgrupowaniu w USA. Wcześniej drużyna Xaviego pokonała Inter Miami na jego stadionie 6:0.

Piłkarze Barcelony obyli już pierwszy trening w Dallas. Mecz z Juventusem odbędzie się w środę o godzinie 2.30 w nocy polskiego czasu.



They love the Club here in Dallas! pic.twitter.com/tDHJQMEN4N — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 25, 2022

Terminarz FC Barcelony:

FC Barcelona - Juventus (mecz towarzyski, 27 lipca o godz. 2.30)

New York Red Bulls - FC Barcelona (mecz towarzyski, 31 lipca o godz. 1.00)

FC Barcelona - Pumas UNAM (mecz towarzyski, 7 sierpnia o godz. 21.00)

FC Barcelona - Rayo Vallecano (La Liga, 13 sierpnia o godz. 21.00)