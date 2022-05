Lewandowski rozchwytywany w Cannes. Zaczepiła go gwiazda rocka, był pytany o Barcelonę

Z okazji 75. edycji Festiwalu Filmowego do Cannes zjechały największe gwiazdy branży filmowej oraz celebryci ze świata sportu. Nie zabrakło też państwa Lewandowskich, którzy wybrali się na pokaz filmu "Elvis" oraz na galę Choparda w Hotelu Martinez.

"Niezapomniany wieczór"

Na obu wydarzeniach Robert i Anna zaprezentowali się w różnych stylizacjach. Każda z nich, co warto podkreślić, była niezwykle efektowna. Małżeństwo doskonale prezentowało się na czerwonym dywanie.

Przed premierą filmu do kapitana polskiej reprezentacji podszedł Damiano David, lider rockowego zespołu Maneskin, który w 2021 roku wygrał konkurs Eurowizji. Włoch poprosił o zdjęcie z jednym z najlepszych piłkarzy świata.

Damiano David tonight at Cannes Film Festival 2022 with Robert Lewandowski. pic.twitter.com/oRPDcnEkjH — Måneskin Official FanClub Media (@ManeskinFCMedia) May 25, 2022

"Lewy" został też "przyłapany" na rozmowie z gwiazdą filmu "365 dni: Ten dzień", Michelem Morrone, co sam aktor pokazał na swoim Instagramie.

Źródło: InstaStories Lewandowski i Morrone

We francuskim kurorcie nie brakowało też kibiców piłki nożnej. Gdy piłkarz wraz z małżonką przechodził przez tłum, jeden z fanów zapytał głośno: "Przechodzisz do Barcelony? Proszę, powiedz, że tak". Napastnik Bayernu odwrócił się jego stronę, uśmiechając się tylko od ucha do ucha.

#Lewandowski à Cannes pic.twitter.com/bXsNzp5u2z — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) May 25, 2022

"Niezapomniany wieczór w Cannes" - napisała na swoich Instagramach para.

Festiwal potrwa do 28 maja.