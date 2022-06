Media: transfer Lewandowskiego trudny do realizacji

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Dziennik "Marca" zauważa w czwartek impas w rozmowach Barcelony z Manchesterem United w sprawie transferu holenderskiego pomocnika Frenkiego De Jonga. Odnotowuje, że oczekiwania katalońskich działaczy są zbyt wygórowane wobec oferty angielskiego klubu.



Z kolei inna madrycka gazeta sportowa - "AS" - powołując się na źródła w FC Barcelona twierdzi, że większość przeznaczonych do odejścia z klubu zawodników, których trener Xavi Hernandez nie widzi w swojej kadrze na najbliższy sezon, nie zamierza rozwiązywać umowy przed czasem z Dumą Katalonii.



Według stołecznego dziennika dotychczas odejście potwierdziło jedynie tylko dwóch zawodników: Dani Alves oraz Oscar Mingueza.

"Czy wy wiecie, że oni ich nie sprzedadzą?"