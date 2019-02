"Udało mi się zburzyć to, jak kiedyś Polak był postrzegany w Niemczech"

"Jest w pierwszej trójce na świecie". Kovac docenia Lewandowskiego Trener Bayernu... czytaj dalej » Wywiad z Lewandowskim został przeprowadzony w Monachium. Prowadząca "Fakty po Faktach" pytała polskiego napastnika między innymi o to, jak to jest zakładać opaskę kapitańską Bayernu.

"Warto ciężko pracować"

- To wielka duma, wielka mobilizacja i wielkie wyróżnienie - wyliczał Lewandowski.

Podkreślił kontekst relacji polsko-niemieckich. - Mnie, Polakowi, udało się zburzyć te mury, albo to, jak kiedyś Polak był postrzegany w Niemczech. To jest coś, co powoduje u mnie taką dodatkową motywację do tego, że warto ciężko pracować - przekonywał.

Prowadząca pytała Lewandowskiego również, czy dotyka go mowa nienawiści.

- Na pewno dotyka, tym bardziej, jeśli mówimy o internecie. Pomimo tego, że potrafię się od tego odciąć, że już trochę tę skórę, ten pancerz potrafiłem sobie zbudować, to gdzieś tam zawsze to w mniejszym lub większym stopniu dochodzi – nie krył napastnik.

Zdaniem Lewandowskiego ważniejszym problemem jest to, co się dzieje w tym temacie w szkołach. – Młodzież styka się z tym na co dzień, a są osoby, które nie potrafią sobie poradzić i wtedy wiemy, co może się stać – zaznaczył.

Cały wywiad z Robertem Lewandowskim, który w Monachium przeprowadziła Anita Werner, już dziś w "Faktach po Faktach" TVN24 o godzinie 19.20.