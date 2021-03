Sto tysięcy symulacji i rekord na celowniku. Liczymy, czy Lewandowski go pobije

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Bayern - Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Było to już 21. ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. Bayern wygrał to spotkanie 2:1.

Piłkarscy eksperci lubią stawiać definitywne tezy: "pobije rekord", "nie pobije rekordu". Lothar Matthaeus, legenda Bayernu i niemieckiej piłki, w rozmowie z oficjalną stroną Bundesligi stwierdził, że "postawiłby dużo pieniędzy, że pobije ten rekord".

Klaus Fischer zaś subtelnie warunkuje swoje przewidywania, mówiąc, że "jeśli ominą go kontuzje, to zdobędzie 40 bramek".

My natomiast zastosowaliśmy pozbawione emocji podejście oparte o dane i Data Science, aby możliwie rzetelnie ocenić jego szanse. Dwa tygodnie temu, przed Der Klassiker szacowaliśmy prawdopodobieństwo pobicia rekordu Muellera na ok. 36 proc., a wyrównania na ok. 47 proc.

Tajemnica oczekiwanych goli



Teraz rozbudowaliśmy stworzony przez nas model, aby policzyć to jeszcze dokładniej. Zamiast zdobytych bramek zastosowaliśmy statystykę tzw. oczekiwanych goli - Expected Goals (xG) oraz przeprowadziliśmy tysiące symulacji końcówki sezonu.

Policzyliśmy, że szanse na wyrównanie rekordu wynoszą na ten moment niecałe 48 proc., a na pobicie – ponad 34 proc. Lewandowski konsekwentnie podąża w stronę rekordu, ale na świętowanie jeszcze jest za wcześnie.



Źródło: tvn24.pl Lewandowski w pogoni za rekordową barierą

Ale po kolei.

Klopp: gdyby każdy piłkarz rozwijał się jak Lewandowski, futbol byłby szalony Juergen Klopp... czytaj dalej » Najpierw spieszymy z wytłumaczeniem, czym jest xG. Expected Goals to matematyczny model mierzący szanse na zdobycie bramki z danej sytuacji. Przykładowo rzut karny, który jest zamieniany na bramkę statystycznie w 76 proc. sytuacji, ma wartość xG = 0,76 niezależnie od tego, czy zawodnik go wykorzysta, czy nie.

Strzał zza pola karnego to już średnio poniżej xG = 0,05, czyli gol po takich uderzeniach pada rzadziej niż raz na 20 strzałów. Celem xG jest zobiektywizowanie, za pomocą liczb, często słyszanych opinii - "musi to strzelić" lub "jak mógł spudłować z tej pozycji". Upraszczając, ExpectedGoals odpowiada na pytanie: jeżeli zawodnik mógłby powtórzyć swój strzał w tych samych warunkach 100 razy, to ile razy piłka wpadnie do bramki?

Podejście oparte o xG uniezależnia nas od szczęścia lub pecha, jakie zawodnik mógł mieć w danym meczu. Udoskonaliliśmy również to, w jaki sposób model uwzględnia przewagę własnego boiska, preferencje Roberta względem poszczególnych przeciwników czy ryzyko wcześniejszego opuszczenia boiska albo nierozegrania meczu ze względu na kartki, kontuzję, zakażenie koronawirusem i odpoczynek.

W naszym modelu nadal, jak przy okazji poprzedniej analizy, korzystamy z podstawowego narzędzia statystyków piłkarskich, jakim jest rozkład Poissona, ale tym razem zastosowaliśmy podejście dodatkowo oparte o symulację.

WIĘCEJ O ROZKŁADZIE POISSONA W POPRZEDNIEJ ANALIZIE>>>>

100 tysięcy symulacji końcówki sezonu

Dzięki zbudowanemu modelowi mogliśmy w kilka minut rozegrać (oczywiście wirtualnie, na komputerze) nadchodzącą końcówkę sezonu 100 tysięcy razy i policzyć prawdopodobieństwa różnych scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć. Dwa najważniejsze to oczywiście pobicie rekordu, na które według naszego modelu "Lewy" ma w tym momencie ponad 34 proc. szans, oraz jego wyrównanie – niecałe 48 proc. szans.

Po ostatnim meczu z Werderem, w którym Robert strzelił gola, jego szanse wzrosły odpowiednio o 2,37 punktu proc. (7,3 proc.) oraz 3,3 punktu proc. (7,5 proc.).

Mecze Bayernu do końca sezonu RYWAL DATA MIEJSCE VfB Stuttgart 20 marca

dom RB Lipsk 3 kwietnia

wyjazd Union Berlin 10 kwietnia

dom VfL Wolfsburg 16 kwietnia

wyjazd Bayer Leverkusen 20 kwietnia

dom FSV Mainz 23 kwietnia

wyjazd Borussia M'Gladbach 7 maja

dom Freiburg 15 maja

wyjazd Augsburg 22 maja

dom

Lewandowski doceniony i chwalony. "To jakieś szaleństwo" Robert... czytaj dalej » To nie wszystko. Z naszego modelu możemy dowiedzieć się również, że szanse na to, że jeszcze w tym sezonie Robert zdobędzie co najmniej dwie bramki w meczu, wynoszą ponad 76 proc. (w 76 proc. spośród 100 tysięcy symulacji przez nas wykonanych Lewandowski strzelił co najmniej dwa gole). Zgodnie z naszymi obliczeniami na obejrzenie kolejnego hat-tricka jest nieco ponad 36 proc. szans.

Możemy za to być niemal pewni (ponad 99 proc. szans), że przydarzy mu się przynajmniej jeden mecz bez zdobyczy bramkowej. Jednocześnie możemy być spokojni (niemal 100 proc.), że co najmniej jedną bramkę jeszcze w tym sezonie strzeli. Szansami na spektakularne 50 bramek (lub więcej) w tym sezonie nie musimy sobie zaprzątać głowy. Teoretycznie jest to możliwe, ale szanse wynoszą jedynie 0,14 proc.

Jeśli Lewandowski wyrówna lub pobije rekord, jeszcze mocniej i wyraźniej zapisze się w historii futbolu. Oczywiście w wywiadach zarzeka się, że dopóki nie zbliży się do rekordu na 2-3 bramki, to "nie myśli o tym".

Jesteśmy jednak spokojni. Każdy, kto jako młody chłopak kopał piłkę na szkolnym boisku, doskonale wie, że na pewno mu na tym bardzo zależy.