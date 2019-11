Tajemnica kosmicznej formy Lewandowskiego. "Było parę rzeczy, które zmieniłem"

Lewandowski przygotowuje się z kadrą do ostatnich meczów eliminacyjnych Euro 2020 - z Izraelem (w sobotę) i ze Słowenią (we wtorek). Na zgrupowaniu w Warszawie pojawił się jako najskuteczniejszy piłkarz tego sezonu w Bundeslidze - zdobył 16 bramek, trafiając w każdej z jedenastu kolejek. Łącznie dla Bayernu wbił 23 gole w 18 występach we wszystkich rozgrywkach.



- Fajna seria. Cieszy mnie to, że jestem w dobrej formie fizycznej i piłkarskiej. Oprócz strzelanych goli dobrze czuję się na boisku, wspieram kolegów w budowaniu akcji - przyznał Lewandowski w rozmowie z TVN24.

Małe elementy, ogromne znaczenie

W czym tkwi tajemnica wybitnej formy Polaka? - Było parę rzeczy w okresie przygotowawczym, które zmieniłem, dodałem. W trakcie sezonu również. Dlatego moja forma fizyczna wzrosła. A jak forma fizyczna jest, to można ciężej trenować. Wszystkie małe elementy w połączeniu dają efekt - wytłumaczył.



Recepty na sukces nie chciał zdradzić, ale ujawnił, że zmiany wprowadził w suplementacji i żywieniu.



Nad wszystkim czuwała jego żona. - Ania w porozumieniu z profesorami, z którymi współpracuję, pomaga, żeby idealnie dopasować to, czego potrzebuję. Mówi, czego mogę spróbować, a co zmienić. To szczęście, że mam w domu taką osobę - szczycił się RL9.

Piłkarzowi wiedzie się nie tylko na boisku, ale i w życiu prywatnym. W poprzednim tygodniu razem z żoną ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka.



On uczynił to po golu strzelonym Olympiakosowi w Lidze Mistrzów. Zabrał piłkę, schował ją pod koszulkę i włożył kciuk do ust. Ona - za pomocą wpisu w mediach społecznościowych.



Sposób poinformowania świata o szczęściu Lewandowskich był zaplanowany. - Rozmawialiśmy z Anią, uznaliśmy, że jeśli uda mi się strzelić gola, to jest to ten czas, aby oficjalnie poinformować o tym, że spodziewamy się kolejnego dziecka - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu.



- To było moje marzenie: informacja oficjalna przekazana na boisku, bo z nim od dawna jesteśmy związani - dodał.



Lewandowscy mają już córkę Klarę, która przyszła na świat w 2017 roku.



- Dziecko zmienia każdego, rodzic musi przeprogramować terminarz i sposób życia. My na to byliśmy gotowi. Cieszymy się, bo zawsze chcieliśmy mieć rodzinę - wytłumaczył piłkarz.

Lewandowski: Flick jest odpowiednią osobą

Musiało paść pytanie i o Bayern. Na początku listopada doszło w monachijskim klubie do zmiany na stanowisku trenera. Zwolniony został Niko Kovac, a kandydatów na jego miejsce - przynajmniej nieoficjalnie - było kilku (m.in. Thomas Tuchel czy Erik ten Hag). Żaden nie został zatrudniony, dlatego tymczasowym szkoleniowcem mistrzów Niemiec ogłoszono Hansa-Dietera Flicka, jednego z asystentów Chorwata.

- Czas nie jest komfortowy, bo sezon już się zaczął. Wielu wolnych trenerów nie ma na rynku, ale uważam, że Flick jest odpowiednią osobą. On ma szansę zostać naszym szkoleniowcem przynajmniej do końca rozgrywek. Mamy z nim dobry kontrakt, jego wiedza taktyczno-piłkarska jest na wysokim poziomie. W krótkim czasie pokazał, nad którymi elementami możemy popracować, żeby lepiej grać i wygrywać - przyznał Lewandowski.

Z nimi trzyma w szatni

Ostatnio dziennik "Bild" napisał o relacjach panujących między piłkarzami Bayernu. Według gazety "Lewemu" najbliżej do Manuela Neuera, Thiago Alcantary i Ivana Perisicia, z którym występował kiedyś w Borussii Dortmund.



- Należy jeszcze wymienić Niklasa Suele, z którym siedzę w szatni. David Alaba to kolejna osoba, z którą dobrze się dogaduję. Do tego grona mógłbym dołączyć też Serge'a Gnabry'ego. Te informacje nie są więc do końca sprawdzone. W grupie 25 piłkarzy zazwyczaj ma się lepszy kontakt z pięcioma lub sześcioma zawodnikami, ale atmosfera w Bayernie jest bardzo dobra. Jestem zresztą osobą, która o nią dba, dlatego mam kontakt ze wszystkimi graczami - zapewnił RL9.

