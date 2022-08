Lewandowski czy Benzema? Piłkarz Bayernu odpowiada: opuścił nas, przykro mi

Przygotowania przedsezonowe to nie tylko intensywna praca na treningach, to również czas, w którym piłkarze najlepszych drużyn świata wypełnia sporo obowiązków medialnych. W jednym z takich wydarzeń udział wziął Coman.

Zakłopotany Coman wskazał Benzemę

Lewandowski trenował w ośrodku Barcelony Robert... czytaj dalej » Francuski skrzydłowy wziął udział w zabawie amerykańskiej stacji ESPN, w której został poproszony o wskazanie jednego z dwóch piłkarzy, których nazwiska usłyszy. I co nie było zaskoczeniem, stanął przed wyborem między Lewandowskim a Benzemą, dwoma zdecydowanie najlepszymi napastnikami świata ostatnich lat.

- Aj, Lewy nas opuścił, więc przykro mi, ale Benzema - odparł piłkarz, szeroko się przy tym uśmiechając.

Do wyboru Francuza można podchodzić z dystansem, choć niemiecki "Bild" przypomniał natychmiast, że relacje Lewandowskiego i Comana w czasie wspólnej gry dla Bawarczyków nie zawsze układały się idealnie.

Niemcy zwrócili uwagę, że to między innymi ta dwójka poprowadziła Bayern do triumfu w Lidze Mistrzów w 2020 roku. Zaznaczyli też, że kiedy w 2021 roku Lewandowski walczył o Złotą Piłkę z Leo Messim i właśnie Benzemą, Coman go wspierał. - Lewandowski to obecnie najlepszy napastnik świata, zasłużył na nagrodę - mówił wtedy w wywiadzie dla francuskiej stacji "Telefoot".

Ale w ich relacjach nie zabrakło też zgrzytów. W 2019 roku Lewandowski i Coman skoczyli sobie do gardeł podczas treningu. Polak zarzucał wtedy Francuzowi, że ten jest na boisku egoistą, a w odpowiedzi usłyszał, że ma rozdmuchane ego. O sytuacji mówił na konferencji prasowej ówczesny trener Bayernu Niko Kovac.

Transfer do Barcelony jest dla Lewandowskiego doskonałą okazją, by udowodnić, że od Benzemy jest jednak lepszy.

W piątek na Camp Nou zaplanowano oficjalną prezentację Lewandowskiego. Polak pierwszy oficjalny mecz dla Dumy Katalonii rozegra w sobotę 13 sierpnia, kiedy jego nowy klub rozpocznie sezon La Liga. Rywalem będzie Rayo Vallecano.